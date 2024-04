Sole e caldo estivo di nuovo in arrivo sulle regioni italiane, da settimana prossima, però, tornerà il maltempo

Quella che stiamo vivendo è sicuramente una primavera che definire "pazza" è poco. I continui sbalzi di temperatura, i passaggi caldo/freddo, andata e ritorno, a distanza di pochi giorni, stanno causando grossi problemi anche al regolare ciclo dell'agricoltura, oltre che alle fasi di letargo degli animali. Senza contare il discorso influenza che ha messo a letto tanti italiani. Tornando al tempo possiamo dire che l'ondata di freddo, pioggia e neve dei giorni scorsi la lasceremo alle spalle, almeno sabato e domenica, in particolare sulle regioni del Sud . Questo perchè l'anticiclone africano dovrebbe garantire, su gran parte della nostra penisola, un clima più accettabile e, in alcuni casi, l'ennesimo anticipo di estate con temperature che sfioreranno anche i 25 gradi. Ad inizio della prossima settimana, al Centro-Sud, il caldo si accentuerà e arriveremo anche a 30 gradi. Scenario diverso al Nord che dovrà registrare ancora pioggia e neve sopra i 1200 metri. Da martedì prossimo, ultimo giorno del mese di aprile, però, dovremo far conto, di nuovo, con il maltempo su quasi tutta l'Italia, meridione compreso . Situazione da quasi inverno anche per il 1° maggio con il rischio di rovinare la tradizionale gita fuori porta.