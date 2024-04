Annuncio choc della scrittrice inglese Sophie Kinsella, "Ho un cancro al cervello, sto facendo la chemioterapia"

La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello , ha subito un intervento chirurgico e sta facendo radioterapia e chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa, come riporta l'agenzia Ansa, con un messaggio sui social. "Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute", ha scritto l'autrice britannica, "aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità".





Il messaggio ai lettori