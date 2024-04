Attacco iraniano contro Israele, lanciati centinaia di droni e missili, Netanyahu, vinceremo, Teheran, questione chiusa così

Nelle scorse ore l'Iran ha lanciato centinaia di missili e droni contro Israele e il 99% di questi è stato intercettato dalla contraerea di Tel Aviv e dagli Stati Uniti. Ad Arad una bambina di sette anni è rimasta ferita, gravemente, dalle schegge di un drone distrutto. " Li abbiamo intercettati, li abbiamo respinti, insieme vinceremo ": lo ha scritto in un breve post pubblicato su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu che, intanto, ha riunito, ieri in serata, a Gerusalemme, il gabinetto di guerra per fare il punto sull'attacco dell'Iran. Gli Stati Uniti non sosterranno e non parteciperanno a un eventuale contrattacco di Israele contro l'Iran . Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in una telefonata al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato dai media americani. Il capo della Casa Bianca, inoltre, ha detto che dovrebbe considerare la notte trascorsa come una vittoria visto che l'attacco dell'Iran non ha avuto successo.





Riunioni di Consiglio di sicurezza Onu e G7

Una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu è stata convocata per oggi alle 22.00. Intanto la presidenza italiana ha fissato per il pomeriggio una videoconferenza tra i leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica unitaria all'attacco iraniano contro Israele . "L'Unione europea ha condannato, fermamente, l'inaccettabile attacco iraniano contro Israele. Si è trattato di un'escalation senza precedenti e di una grave minaccia alla sicurezza regionale": Lo ha scritto su X l'alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell .





Iran: "La questione è chiusa così"