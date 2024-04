Formula 1, Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Giappone, poi Sergio Perez e Carlos Sainz

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Giappone . Il campione olandese ha preceduto il compagno di scuderia Sergio Perez e Carlos Sainz sulla Ferrari. Quarto posto, invece, per l'altra Rossa di Maranello di Charles Leclerc. La partenza della gara è stata ripetuta due volte perchè, al termine del primo giro, i commissari di corsa hanno dovuto fermare il Gran Premio a causa di un incidente che ha visto coinvolti Alexander Albon e Daniel Ricciardo, finiti contro le barriere di protezione. Nessuna conseguenza grave per i due piloti.





Meglio di così non poteva andare



" È stato molto bello, un grande fine settimana. Non poteva proprio andare meglio ". Così Max Verstappen dopo la vittoria a Suzuka, la sua terza consecutiva su questo circuito e la terza su quattro gare nel 2024 . "La parte critica è stata la partenza, per riuscire a rimanere davanti, ma ce l'ho fatta e poi la macchina è migliorata sempre di più durante la gara", ha spiegato l'olandese. " Un pò ha aiutato l'arrivo delle nuvole, che ha ridotto l'usura delle gomme . È stato davvero un buon fine settimana per la squadra ", ha concluso Verstappen.





Sainz soddisfatto