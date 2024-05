Motori, strepitoso Leclerc nelle qualifiche a Monaco, Espargaro vince la sprint race in MotoGp

FORMULA 1

Stratosferico Charles Leclerc al Gran Premio di Montecarlo. Il monegasco batte tutti e conquista la pole position. In prima fila con il pilota della Ferrari, perfetto sull'asfalto di casa sua, ci sarà Oscar Piastri, che chiude a 154 millesimi dal ferrarista. La seconda fila è occupata nuovamente da Ferrari e McLaren con Carlos Sainz, quarto per Lando Norris. Sesta posizione per Max Verstappen, che ha colpito il guardrail all'inizio del suo ultimo tentativo di qualifica. Il tre volte campione del mondo accusa un ritardo di 297 millesimi dal poleman Leclerc. Delusione, invece, per Lewis Hamilton, che era stato grande protagonista dei turni di prove libere, ma deve accontentarsi della quarta fila, affiancato da Yuki Tsunoda. La quinta fila regala grande soddisfazione ad Alexander Albon, che riporta la Williams nella prima metà dello schieramento dopo otto anni, e a Pierre Gasly con la Alpine. La seconda metà dello schieramento parte dalla sesta fila, con Esteban Ocon, escluso dal Q3 proprio dal suo compagno di squadra Gasly, e Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari), sotto investigazione per aver ostacolato lo stesso Ocon. In settima fila troviamo Daniel Ricciardo e Lance Stroll con l'Aston Martin. In ottava fila c'è Kevin Magnussen (Haas) affiancato da Fernando Alonso, eliminato a sorpesa al termine del Q1. La nona e penultima fila è decisamente insolita e inedita, formata da Sergio Perez (vincitore del GP di Monaco del 2022) con la Red Bull e da Logan Sargeant con la seconda Williams, motorizzata Mercedes. La decima e ultima fila è occupata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. C'è grande attesa per la gara di domani alle 15 sul circuito di Montecarlo, con Leclerc, padrone di casa, che ha dimostrato sia nelle libere, sia in qualifica, di essere in una forma strepitosa. Dovrà fare qualcosa in più Verstappen. Il pilota campione del mondo in carica, prima della gara, aveva evidenziato i problemi della Red Bull su un tracciato cittadino come Montecarlo, spiegando che la Ferrari ha una marcia in più dopo le modifiche.