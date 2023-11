Podio tutto italiano nel Gran premio del Qatar del motomondiale, in classe MotoGp vince Di Giannantonio, Bagnaia allunga in classifica su Martin Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp, con Francesco Bagnaia secondo al traguardo che si porta a +21 punti in classifica sul rivale nella corsa per il titolo piloti su Jorge Martin, oggi decimo. Il podio è completato da per Luca Marini su Ducati Vr4. Per Di Giannantonio quello di oggi è il primo successo nella classe regina del Motomondiale, una vittoria conquistata negli ultimi giri con un poderoso attacco a Bagnaia che, fino a quel momento era al comando della corsa. Tutto è successo durante un tentativo di controsorpasso, il piemontese è andato lungo rischiando di perdere posizioni. Poi si è accontentato di difendere la seconda posizione da Luca Marini. Al quarto posto si è classificato Maverick Vinales su Aprilia, quinto Brad Binder su Ktm, quindi Alex Marquez su Ducati, Fabio Quartararo su Yamaha, Enea Bastianini su Ducati e Jack Miller su Ktm. Solo decimo Martin che è partito male e ha avuto problemi con gli pneumatici per tutta la gara.





Male Martin

Quello in Qatar è stato un Gran premio disastroso per Jorge Martin, il diretto rivale in classifica generale di Bagnaia. Lo spagnolo paga probabilmente la scelta di gomme troppo dure e accenna a scivolare in partenza dalla quinta posizione, chiudendo la gara molto al disotto delle sue aspettative, in decima posizione. Gioisce Pecco Bagnaia che ora si trova a +21 punti in classifica sul diretto rivale per il titolo piloti. Ora l'appuntamento si sposta al Gran premio della MotoGp di Valencia di domenica 26 novembre per un probabile bis iridato di Bagnaia.