Cambia la tipologia delle vacanze degli italiani, più brevi ma più frequenti, la scelta però resta principalmente l’Italia

Non ci sono più le vacanze di una volta, quando ad agosto si partiva tutti insieme appena le fabbriche chiudevano, si intasava l’autostrada e dopo un lungo periodo tutti insieme, appassionatamente, si rientrava in città. Oggi gli italiani, preferiscono ridurre il tempo delle vacanze, ma farne più frequentemente. È quanto emerge da uno studio di Federalberghi che prevede, tra giugno e settembre, 36 milioni di italiani in viaggio. Il 90% trascorrerà le vacanze in Italia, il rimanente 10% andrà all'estero.





Vacanze più corte ma più periodi

Dunque la nuova tendenza è quella di fare più vacanze, ma più corte e i numeri di Federalberghi dicono che un terzo questa estate un terzo dei vacanzieri ha già programmato di fare più di un periodo di ferie oltre quello principale in estate: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per 2 volte e 1,7 milioni faranno 3 periodi di vacanza. Il tutto produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi.





I rincari pesano sulle vacanza

La scelta di fare vacanze più brevi è dettata anche dal fatto che pesano i rincari nel settore turistico, come conferma la tendenza anche Assoutenti: "I rincari del settore turistico pesano come un macigno sulle vacanze estive degli italiani, spingendo una fetta crescente di popolazione (il 44,8%, mentre nel 2023 era il 41,1%) a rinunciare del tutto alle partenze e determinando un aumento della spesa complessiva per chi, invece, decide di regalarsi una villeggiatura tra giugno e settembre".





Le mete

I flussi vedono circa 15 milioni di vacanzieri in giugno, 16 milioni a luglio, 18,4 milioni ad agosto e 4,6 milioni in settembre. Come sempre Agosto è il mese leader per programmare una vacanza. L'Italia è in cima alle preferenze per ben 9 italiani su 10. Chi ha scelto l’estero punterà sul mare in Paesi vicino all'Italia (57,5%), sulle grandi capitali europee (16,2%) e sulle crociere (9,4%). Chi invece resterà nel Belpaese si concentrerà tra Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino Alto Adige e Sardegna. L'80,7% di chi si concederà una vacanza sceglierà il mare, il 13,1% prediligerà montagna, laghi e località termali mentre il restante 3,3% sceglierà località d'arte e cultura.





La durata delle vacanze

Più vacanze ma meno lunghe e quella principale durerà mediamente 10,3 giorni, con un costo pro capite 886 euro a persona includendo viaggio, vitto alloggio e divertimenti. Le altre vacanze saranno più brevi, con una media di 4,8 giorni per e un costo complessivo di 473 euro . Tra le tipologie di soggiorno scelte dagli italiani per le vacanze, al primo posto c’è la casa di parenti e amici (28,5%) segue l'albergo (27,2%), quindi la casa di proprietà (12,8%), i bed and breakfast (6,9%), gli affitti brevi (5,6%), i residence (5,2%), i villaggi turistici (5,1%) e, come ultima scelta il campeggio , preferito dal 3,7% degli italiani.