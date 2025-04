Tragedia a Milano, 17enne muore investita da un treno alla stazione di Greco-Pirelli

Una ragazza di origine filippina di 17 anni è deceduta oggi all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli da un treno regionale, proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Lo schianto è avvenuto mentre l’adolescente stava attraversando i binari in monopattino. L’incidente è avvenuto alle 22.15. Giunta in ospedale in gravi condizioni, la giovane è morta nonostante il tentativo dei medici di tenerla in vita. Il macchinista del convoglio, che si è trovato davanti la vittima, ha cercato di frenare, senza tuttavia riuscire ad evitare l’impatto. Il conducente del treno è stato ascoltato dagli agenti della Polfer. Sono stati sentiti anche i genitori e alcuni amici della 17enne di origini filippine, che si trovavano con lei in stazione quando si è verificata la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza che si trovava sulla banchina con familiari e amici si sarebbe allontanata con il monopattino finendo poi sui binari. I motivi, però, sono ancora tutti da chiarire. Gli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione. La polizia scientifica ha già effettuato i rilievi di rito. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia disposta dal pm di turno Paolo Storari.