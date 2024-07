Joe Biden rinuncia alla candidatura alla Casa Bianca, la prossima settimana spiegherà i motivi della scelta

Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, l'annuncio con una lettera postata su X. "E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato". ha scritto sui social il presidente degli Stati Uniti.





Non note le motivazioni

Non sono note le motivazioni del rituro, ma Joe Biden annuncia che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione. Il presidente uscente degli Stati Uniti ha voluto "ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria" annunciando il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, inizialmente senza però appoggiare per ora nessuno, anche se pochi minuti dopo ha dato ufficialmente il suo appoggio a Kamala Harris.





I ringraziamenti

"Permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c'è niente che l'America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d'America". Ha scritto Usa Joe Biden nella lettera in cui annuncia di rinunciare alla corsa alle presidenziali.





Trump

sono passarti solo pochi minuti dopo l'annuncio di Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa bianca e la prima reazione è stata quella di Donald Trump che in una telefonata alla Cnn ha detto che In una telefonata alla Cnn ha descritto Biden come "di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese". Inoltre ha detto che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden. Poco fa è arrivato anche il commento del ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani: "Chiunque sarà il prossimo presidente degli Usa, Trump o Harris, noi lavoreremo con lui".