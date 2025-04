Canada, un auto finisce contro la folla durante una festa a Vancouver, 9 i morti

ESCLUSA L'IPOTESI TERRORISMO

La polizia di Vancouver ha prontamente escluso l’ipotesi di un atto terroristico, pur ribadendo che l'incidente è ancora oggetto di indagine per comprendere appieno la dinamica dei fatti. Il capo della polizia ad interim, Steve Rai, ha spiegato che le informazioni sul numero esatto delle vittime e dei feriti non sono ancora definitive, poiché alcune famiglie non sono state ancora informate. Nonostante l’incertezza sui dettagli, Rai ha sottolineato che le autorità non desiderano diffondere dati imprecisi o prematuri, in segno di rispetto per le persone coinvolte. Intanto, i media locali hanno riportato che molte persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. Il caos che ha seguito l’incidente è stato amplificato dalla presenza di numerosi venditori di street food che occupavano la strada, e le immagini diffusesi sui social mostrano la scena devastante. Le forze dell'ordine hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e per cercare di aiutare le vittime.

LE CONDOGLIANZE DEL PREMIER CANADESE CARNEY E DEL SINDACO DI VANCOUVER

In segno di solidarietà, il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha espresso il suo sconvolgimento per l'accaduto. In una dichiarazione ufficiale, Sim ha definito l’incidente "orribile" e ha dichiarato di essere profondamente addolorato per quanto successo. Il sindaco ha rivolto il suo pensiero e la sua vicinanza alla comunità filippina di Vancouver, che in questo momento di dolore sta affrontando una tragedia. Il premier canadese Mark Carney ha anch’egli espresso il suo dispiacere, definendo l’accaduto un “evento terribile”. Carney ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e dei feriti e ha espresso il suo supporto alla comunità filippino-canadese, sottolineando l’importanza dell’intervento rapido dei soccorritori sul luogo dell'incidente.