Olimpiadi di Parigi -4, sale la pressione, si popola il villaggio olimpico in attesa della Cerimonia di apertura di venerdì

Si popola il villaggio olimpico in vista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, che si terrà venerdì in una capitale francese blindata. Occhi puntati sulla Senna che tra quattro giorni sarà la grande protagonista di questi Giochi. Gli organizzatori sottolineano che "sale la pressione" in vista dell'inizio dei Giochi olimpici.





Il tilt informatico globale

Il blackout globale informatico di qualche giorno fa ha fortunatamente risparmiato le Olimpiadi di Parigi, segnalati solo piccoli disagi, anche il meteo sembra sorridere all'evento a cinque cerchi. Venerdì 26, giorno della cerimonia d'apertura il tempo sarà soleggiato, così come per il resto del mese, sostengono gli esperti. "Siamo pronti per questo tratto finale", ha detto il presidente del comitato organizzatore, Tony Estanguet. "La pressione aumenta" prima della cerimonia di apertura che sarà "eccezionale" e "con molta audacia", ha promesso.





Le ultime prove

Sotto accusa per la balneabilità, la Senna è tenuta sotto costante controllo. Sul fiume parigino sono previste alcune prove. E' arrivato l'ok alla balneabilità e la portata del fiume è nella misura giusta per consentire il regolare svolgimento della cerimonia. "Tutti gli indicatori sono verdi per quanto riguarda la Senna", ha aggiunto Estenguet.





I controlli

La Senna è monitorata costantemente non solo per quanto riguarda la balneabilità, ma anche sotto l'aspetto sicurezza. Unità cinofile e gruppi speciali sono al lavoro anche in questi giorni per ispezionare tutte le imbarcazioni lungo il fiume per un'operazione definita "colossale".





La sfilata

Venerdì 26, nel giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, saranno tra i 6.000 ai 7.000 gli atleti delle varie nazioni partecipanti che sfileranno su 85 barche lungo la Senna. Lo spettacolo prevede anche circa 3.000 tra ballerini, musicisti e attori che occuperanno le due sponde della Senna e i ponti, lungo un percorso di 6 chilometri. A quattro giorni dall'inaugurazione, sullo show resta ancora grande riserbo, anche se chi è a Parigi in questi giorni può vedere alcuni indizi come un pianoforte appoggiato su una forma nera che galleggia sul fiume al ponte Mirabeau e decorazioni drappeggiate con un telone bianco ai piedi del molo Saint-Exupéry .





Il villaggio

Il cuore delle Olimpiadi di Parigi è il Villaggio dove alloggeranno gli atleti. Si sta lentamente popolando. E' stato aperto lo scorso 18 luglio e ad oggi ha già accolto 4400 dei 9000 che saranno ospitati nella struttura parigina durante le gare. Oggi, lunedì 22 luglio, al Villaggio faranno visita il presidente Emmanuel Macron e il n.1 del Cio, Thomas Bach.