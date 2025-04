Borse a picco per il secondo giorno consecutivo, colpa dei dazi imposti dal presidente americano Trump Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

E' stato un venerdì nero per le borse mondiali. Wall Street ha chiuso l'ultima seduta settimanale cedendo il 5,50% con l'indice Dow Jones e il 5,82% con il Nasdaq. La borsa americana in due giorni ha perso 5.200 miliardi di dollari. non è andata meglio alle piazze finanziarie europee, che nell'utlima seduta hanno visto volatilizzarsi altri 819 miliardi di euro. Piazza Affari a Milano è stata la peggiore nel vecchio Continente. l'indice FTSEmib ha perso il 6,53%. Lo sprofondo è stato causato dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.





L'Europa

Non solo Milano. Tutti i listini hanno subito perdite consistenti. lo tsunami ha travolto anche Londra (-4,95%), Parigi (-4,26%), Francoforte (-4,95%) e Madrid (-5,8%), il peggior calo settimanale dallo scoppio della pandemia di Covid cinque anni fa. Così l'Europa ha bruciato altri 819 miliardi, dopo i 422 di giovedì.





Gli Usa

Anche Wall Strret ha chiuso la seduta con una pesante perdita. l'indice Dow Joens ha ceduto il 5,50%, il Nasdaq -5,82%. Su Wall Street ha pesato la dura risposta della Cina che ha annunciato annuncia tariffe aggiuntive del 34% sui prodotti degli Stati Uniti dal 10 aprile e il ricorso l'Organizzazione mondiale del commercio contro i dazi Usa. L'indice ha registrato le maggiori perdite consecutive da marzo 2020, durante l'inizio della pandemia di Covid-19. Alla borsa americana non sono bastate le parole dell presidente della Federal Reserve Jerome Powell che ha segnalato che i danni economici di una guerra commerciale saranno più gravi del previsto, con potenziali effetti di aumento dei prezzi e rallentamento della crescita. Le parole di Powell, che ha detto che la banca centrale risponderà a uno shock inflazionistico persistente, non hanno rassicurato il mercato.

Trump

Due giorni dopo aver mandato in tilt l'economia globale e aver affossato le Borse di tutto il mondo, Donald Trump ha trascorso il venerdì giocando a golf nel suo club a Mar-a-Lago.





Il Petrolio

L'incertezza non giova nemmeno al petrolio che oggi affonda a New York, dove le quotazioni perdono il 7,38%. Il greggio è sceso a 62,01 dollari al barile