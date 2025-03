Dopo il breve ricovero, torna re Carlo III, ma restano le incognite sulla sua salute

Dopo il breve ricovero dovuto ai postumi delle cure per il cancro, torna alla scena pubblica re Carlo III. La notizia aveva sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute. Il sovrano continua a sottoporsi a trattamenti per un tumore diagnosticato all'inizio del 2024. Ieri è stato ripreso dalle telecamere mentre salutava i suoi sostenitori vicino alla residenza di Clarence House. Un gesto che ha trasmesso un segnale di normalità e recupero. Nonostante il ricovero, Carlo è ottimista. Ha dichiarato di sentirsi bene e ha continuato a lavorare su documenti di Stato e a fare telefonate. E’ stata annullata solo la visita ufficiale di ieri a Birmingham.





Il breve ricovero

Il breve ricovero di re Carlo III alla London Clinic, avvenuto giovedì è legato ad effetti collaterali di una sessione della terapia antitumorale. Non sono stati però forniti dettagli su queste reazioni. Fonti vicine alla Corte hanno rassicurato, sottolineando che si trattava di "un inciampo sulla strada" di un trattamento che sta seguendo nella "giusta direzione". Episodio, quello di giovedì, che sebbene non drammatico, ha riportato l’attenzione sulla salute del monarca 76enne, con l'alternarsi di alti e bassi che sono inevitabili in un percorso terapeutico di tale portata.





Gli impegni

Le difficoltà nella cura non abbattono re Carlo III che dimostra una straordinaria energia e determinazione, nel proseguire i suoi impegni pubblici. Il monarca britannico ha recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il nuovo primo ministro canadese Mark Carney. In entrambi i casi ha mostrato una presenza rassicurante nei momenti di grande incertezza internazionale. Non si è risparmiato nemmeno di fronte alle sfide politiche globali, tra cui la tensione crescente tra Kiev e Mosca. Re Carlo ha detto la sua anche sulle dichiarazioni di Donald Trump riguardo al Canada, dove il sovrano è capo di Stato.





La visita in Italia

In tutto questo al momento resta confermata la visita che re Carlo e la consorte Camilla faranno in Italia. La coppia reale sarà a Roma e Ravenna dal 7 al 10 aprile. Il recupero della piena attività pubblica di re Carlo, che ha ripreso il suo ruolo da aprile 2024, è stato accolto con ottimismo, anche se la situazione sanitaria del monarca rimane delicata. Ha sottolineato dal biografo reale Robert Hardman.