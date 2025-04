Si teme stop di diversi mesi per Federica Brignone, caduta durante lo slalom gigante ai campionati Assoluti

Si sono vissuti momenti di paura per Federica Brignone che ha subito una brutta caduta durante lo slalom gigante di questa mattina ai campionati italiani Assoluti in corso in Val di Fassa. L'azzurra, recente vincitrice dalla Coppa del mondo, è stata subito soccorsa in pista e trasportata in elicottero all'ospedale di Trento per i primi accertamenti. Dai primi esami è emerso che la campionessa valdostana ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Federica Brignone sarà trasportata nelle prossime ore alla clinica della Madonnina a Milano per una valutazione completa degli esami e per stabilire il percorso chirurgico.





La caduta

Federica Brignone stava partecipando ai campionati Italiani in Val di Fassa, in Trentino, durante lo slalom gigante è caduta inforcando una porta con un braccio, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La campionessa è stata portata a valle in toboga, e quindi trasportata all’ospedale di Trento per i primi controlli. La dinamica di quanto accaduto alla vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo generale di sci, ha lasciato da subito intendere che l’incidente era qualcosa di grave.





L’esito degli esami

Federica Brignone ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. È questo l’esito della bruttissima caduta di questa mattina durante i campionati Italiani di sci. Lo ha fatto sapere la Federazione avuto l’esito degli esami ai quali la campionessa azzurra è stata sottoposta all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era arrivata in elicottero. La diagnosi è ancora da definire, ma si teme un lungo stop per Federica Brignone. D’intesa con la commissione medica della federsci, la campionessa sarà trasferita presso la clinica “La Madonnina” di Milano, dove verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico.





Immagine di repertorio