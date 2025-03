Forse non come prima, ma il Papa tornerà a governare; le parole del cardinal Parolin in vista della Settimana Santa Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

La salute del Papa è sempre al centro dei pensieri dei fedeli. E nelle scorse ore il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha voluto fare chiarezza con i giornalisti sulla salute di Papa Francesco, esprimendo fiducia sul suo recupero, ma anche sulla possibilità che, pur con modalità diverse, continui a guidare la Chiesa. "Ricevo continuamente messaggi di persone che dicono stiamo pregando per il Papa, per la sua piena ripresa, per il suo ristabilimento, perché possa tornare a svolgere la sua attività e governare la Chiesa. Forse non come prima, ma dovremo trovare maniere diverse, ma comunque sarà in grado di farlo", ha dichiarato Parolin. Secondo il cardinale, il Papa, seppur in convalescenza, mantiene un forte legame con la Chiesa e i fedeli. Il Santo Padre si trova nel suo alloggio a Santa Marta. Riposa e non riceve visite, ne ha udienze. E’ importante, in questo periodo, ha aggiunto il segretario di Stato vaticano, permettere al Pontefice di riprendersi lentamente, senza attività pubbliche o stressanti, affinché possa tornare a pieno regime.





Il programma delle celebrazioni pasquali

Il Vaticano ha annunciato il programma delle celebrazioni per la Settimana Santa. Inizieranno il 13 aprile con la Domenica delle Palme e termineranno il 27 aprile con la canonizzazione di Carlo Acutis. Al momento però non è chiaro se il Papa sarà presente. E non si conosce nemmeno chi sarà l’eventuale incaricato di presiedere i riti liturgici in sua assenza. La decisione dipenderà dalle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Via Crucis del Venerdì Santo. Al momento si ipotizza che a presiederla potrebbe essere il cardinale vicario Baldo Reina. Non è chiaro neanche se Papa Francesco sarà in grado di presiedere la Messa in Coena Domini, come fatto negli anni precedenti, o se delegherà questa celebrazione.





Le celebrazioni della Settimana Santa