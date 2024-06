Assalto armato al caveau della Mondialpol di Sassari, spari, auto in fiamme e banditi in fuga Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Un commando di almeno 10 uomini, armati con armi da guerra ha fatto irruzione nel caveau della Mondialpol alla periferia di Sassari per compiere una rapina. I ladri sono entrati nello stabilimento sfondando il muro di sicurezza con un mezzo meccanico. All'interno del recito hanno cominciato a sparare per spaventare le guardie giurate, riuscendo ad impossessarsi de denaro. Gli addetti, secondo quanto si è appreso, dove si stavano preparando i soldi per le pensioni. Il bottino , sicuramente ingente, non è ancora stato quantificato. Per coprirsi la fuga hanno anche bloccato le vie adiacenti con diverse auto, sparando anche contro un'auto dei carabinieri che nel frattempo stava sopraggiungendo sul posto. Ma non solo. durante la fuga, la banda ha creato il panico, minacciando diverse persone. Nell'azione alcuni motociclisti sarebbeo stati fatti cadere appositamente per creare il caos. L'azione dei ladri è avvenuta attorno alle 20.30. Al momento di scrivere non si ha notizia di eventuali feriti





La caccia all'uomo

Immediatamente è iniziata la caccia all'uomo in tutta la zona con diversi posti di blocco lungo le strade principali. Sei mesi fa un'altra azione simile. i banditi, in questo caso avevano preso d'assalto un portavalori a pochi chilometri da Sassari. Il quel caso il bottino era stato di 4 milioni di euro. negli ultimi 10 anni la sede della Mondialpol è stata rapinata per ben tre volte da bande criminali.