Taranto: un cadavere rivenuto in mare ptrebbe essere uno dei quattro diportisti che dovevano rientrare dopo una battuta di pesca

Ore di apprensione a Taranto, dove è in corso la ricerca di tquattro amici, tutti tra i 60 e i 70 anni, che risultano dispersi in mare da ieri pomeriggio. Poco dopo le 15 è stato rinvenuto un corpo, da identificare. I diportisti ieri in mattinata sono partiti dal molo Santa Lucia intorno alle 7 con un cabinato di 7,50 metri per andare a pescare e non hanno fatto ritorno a riva. Il gruppetto era spesso in mare, composto da persone esperte di mare, che ieri però può essere stato sorpreso da condizioni sfavorevoli con un forte maestrale. Stando a quanto si è appreso, il loro rientro era previsto dopo pranzo, ma non hanno dato più notizie. L'ultimo contatto c'è stato intorno alle 11. Uno è diabetico e sarebbe dovuto rincasare necessariamente per l'iniezione di insulina. Così è scattato l'allarme e i familiari hanno tentato di contattarli, ma tutto è stato vano. In serata è così scattata la segnalazione alla Capitaneria di Porto e una motovedetta ha preso il largo per tentare di individuarli, concentrandosi sullo specchio d'acqua dell'isola di San Pietro e poi allargando gradualmente il raggio delle ricerche.