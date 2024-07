MotoGp, Jorge Martin vince la Sprint Race sul circuito del Sachsenring

MARTIN VINCE LA SPRINT RACE IN GERMANIA

Jorge Martin trionfa nella Sprint Race del GP di Germania di MotoGP. Nella gara di 15 giri al Sachsenring, il pilota spagnolo, partito dalla pole position, porta la sua Ducati del team Pramac davanti all'Aprilia del team Trackhouse, guidata dal portoghese Miguel Oliveira, e alla Ducati ufficiale del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, conquistando punti cruciali per il campionato. Enea Bastianini, altro pilota Ducati, termina quarto, seguito dal connazionale Franco Morbidelli. Dalla pole alla vittoria, passando per alcuni giri difficili che lo hanno visto arretrare, Martin riesce a riprendersi e a vincere. Quanto successo nella Sprint Race del GP di Germania al Sachsenring segna un momento importante nella stagione, con Martin che manda un chiaro messaggio a Francesco Bagnaia, suo principale rivale per il titolo. Martin, infatti, partito in pole, supera subito Bagnaia con una partenza brillante e approfitta di alcuni errori dell'italiano per guadagnare vantaggio. Miguel Oliveira, posizionandosi tra Martin e Bagnaia, rallenta la rimonta di quest'ultimo, permettendo allo spagnolo di fuggire. Bagnaia, alla fine, decide di non rischiare e chiude al terzo posto. Fuori dal podio, Enea Bastianini e Franco Morbidelli si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Dietro di loro, Marc Marquez compie una rimonta spettacolare, chiudendo sesto al photofinish e beffando Maverick Vinales su Aprilia. Brad Binder su KTM e Alex Marquez su Ducati Gresini completano la top 8. Marco Bezzecchi, con la Ducati VR46, chiude decimo, seguito da Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Raul Fernandez e Luca Marini, che chiude la top 15. Sfortunati Augusto Fernandez e Pedro Acosta su GasGas, mentre le altre Honda chiudono nelle ultime posizioni con Johann Zarco, Stefan Bradl e Takaaki Nakagami rispettivamente al 17°, 18° e 19° posto. Il successo di Martin al Sachsenring consente allo spagnolo di compiere un passo importante nella lotta per il titolo, rafforzando la sua posizione di numero uno e lanciando un chiaro avvertimento ai suoi avversari.