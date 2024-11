Formula 1. A Las Vegas la Mercedes di George Russell in pole position, poi la Ferrari di Carlos Sainz

La Mercedes di George Russell, nella prima mattinata italiana, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Las Vegas . Il pilota britannico era stato il più veloce anche nelle terze prove libere. Secondo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz e terzo per l'Alpine di Pierre Gasly. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. Quinto posto in griglia di partenza per la Red Bull di Max Verstappen. Sesta la Mc Laren di Lando Norris.





Tanta paura per Colapinto, ma nessuna conseguenza

Le qualifiche sul circuito in Nevada sono state interrotte, per diversi minuti, a causa dello spaventoso incidente alla Williams di Franco Colapinto . Nel finale del Q2 l'argentino ha sterzato in anticipo perdendo, completamente, il controllo della monoposto, ad alta velocità, uscendo dalla Curva 16, e finendo, violentemente, contro le barriere. Tremendo l'impatto, ma per fortuna, il pilota sudamericano non h a riportato conseguenze gravi. La sua monoposto si è distrutta del tutto .





La felicità di Russell

" Non pensavamo di avere questo passo, è incredibile che siamo tornati in pole e che siamo stati così veloci per tutto il weekend ": questa la grande soddisfazione di George Russell dopo aver conquistato la pole position, a Las Vegas, con una ritrovata Mercedes. "Sapevo che il giro del Q3 sarebbe stato quello che contava e che non importava quello che avevo fatto prima", ha aggiunto il pilota britannico. "Ho avuto un piccolo spavento al mio primo tentativo, abbiamo dovuto cambiare l'ala anteriore e poi pensavo di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo per evitare la bandiera, ma sono davvero molto contento e il fatto che siamo andati così veloci questo weekend è stata una vera sorpresa ".





Possibilità di podio, in gara, per la Ferrari