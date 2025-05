MotoGp, a Silverstone vince Marco Bezzecchi, fuori Pecco Bagnaia per una caduta a causa di una scivolata

Un Gran Premio d’Inghilterra pieno di colpi di scena ha regalato una gara memorabile sul circuito di Silverstone. Tra partenze caotiche, cadute multiple, interruzioni e sorpassi da brivido, a emergere vincitore è stato Marco Bezzecchi. Per il pilota riminese è il primo trionfo da quando ha cambiato moto, una vittoria che ha un sapore particolare anche per l’inaspettato problema tecnico che ha messo fuori gioco Fabio Quartararo a pochi giri dal termine.

VINCE BEZZECCHI

Bezzecchi è stato bravo ad approfittare del guasto sulla Yamaha del poleman francese – bloccato da un malfunzionamento dell’abbassatore – ma il successo non è arrivato per caso. Scattato dalla decima posizione, Marco ha rimontato con determinazione e lucidità, portando a casa un risultato che non vedeva da oltre un anno. Emozionato e sorridente, ha voluto dedicare la vittoria a sua madre, ricordando anche il sostegno dell’Academy e di Valentino Rossi. La gara ha sorriso anche a Johann Zarco, secondo con la Honda, e soprattutto a Marc Marquez, che dopo una caduta iniziale è riuscito a risalire fino al terzo posto. Partito bene, il leader del mondiale era finito a terra nel caos dei primi giri, ma grazie alla bandiera rossa e alla ripartenza è riuscito a rientrare in gioco. Con tenacia, ha recuperato posizioni e respinto l’ultimo disperato tentativo di attacco da parte di Franco Morbidelli, quarto al traguardo. Un risultato fondamentale per Marquez, che ora ha 24 punti di vantaggio sul fratello Alex nella classifica generale.