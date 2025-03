Formula 1: disastro Ferrari, Hamilton e Leclerc squalificati a fine gara per motivi tecnici

Un epilogo clamoroso e disastroso per le Ferrari a Shanghai. Entrambi i piloti sono stati squalificati a fine gara a causa di irregolarità sulle auto perdendo quinti i punti conquistati (Leclerc 5°, Hamilton 6°). La monoposto di Leclerc è stata trovata sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici alla fine del GP della Cina: 799 kg contro gli 800 minimi richiesti (una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri). Dopo pochi minuti è arrivata la squalifica anche per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton ma per un problema diverso. L'irregolarità in questo caso riguarda lo skid. Sulla SF-25 del britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito. Come previsto dal regolamento tecnico, il pattino avrebbe dovuto misurare almeno 9 millimetri di spessore, mentre nelle tre misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm. Un epilogo quindi che cancella quasi totalmente la gioia della vittoria in gara Sprint di Hamilton. Il Gran Premio di Shanghai è stato dominato dalle McLaren, Piastri vince davanti a Norris, terzo Russell su Mercedes.





IL COMUNICATO DELLA FERRARI

La spiegazione della Ferrari in un comunicato: “Leclerc aveva una strategia da una sosta e questo significa che l’usura degli pneumatici era alta, il che ha reso la macchina sottopeso. Per quanto riguarda Hamilton abbiamo giudicato male di poco il consumo del pattino. Non avevamo intenzione di ottenere alcun vantaggio. Impareremo da quello che è successo oggi e ci assicureremo di non commettere gli stessi errori. Chiaramente non è il modo in cui volevamo finire il nostro weekend in Cina, né per noi stessi né per i nostri fan il cui supporto per noi è incrollabile”.





IL GIUDIZIO DI VASSEUR PRIMA DELLA SQUALIFICA

"Non penso che stiamo tantissimo indietro, ieri meglio ma sappiamo che dobbiamo continuare a spingere". Frederic Vasseur ha provato a leggere con ottimismo il Gp di Cina della Ferrai, nonostante l'ordine d'arrivo (prima della squalifica) veda le due Ferrari in quinta e sesta posizione distanti dal podio. Il Team Principal di Maranello per quanto riguarda la gara di Leclerc sottolinea quanto abbia pesato il danno della monoposto in avvio. "Sicuramente quando perdi metà dell'ala quello che ha fatto è stato quanto di meglio, è andata come è andata. Più difficile capire quello che ha fatto Lewis, ma lo stop per le gomme visto il degrado era giusto e non ha cambiato il risultato" ha spiegato ai microfoni di Sky.