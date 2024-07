Anche cani e gatti soffrono il caldo torrido, dobbiamo proteggerli da afa e colpi di calore

Non sono solo gli uomini a soffrire per le ondate di calore, ma anche i nostri animali da affezione, in particolare cani e gatti. Le alte temperature estive possono provocare colpi di calore che possono avere conseguenze anche gravi negli animali. È essenziale proteggerli per non compromettere il loro stato di salute. Bastano pochi accorgimenti ed un'attenta osservazione delle condizioni del proprio cane o gatto, soprattutto in queste giornate torride.

Gli animali domestici non sudano come l’uomo e per ripristinare la temperatura corporea aumentano il ritmo respiratorio. Qualche volta non può essere sufficiente e se la temperatura corporea inizia a salire può provocare un colpo di calore.





I sintomi e i primi rimedi

Quando vediamo il nostro cane o il gatto apparire irrequieto, a disagio e soprattutto ansimante, dobbiamo preoccuparci. Anche se ha difficoltà a stare in piedi. Secondo Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Sud Est “quando l’animale inizia a perdere grandi quantità di saliva e le mucose, come quelle della bocca, si presentano di un colore rosso intenso. La prima cosa da fare è riparare l'animale dal sole e abbassare la sua temperatura corporea bagnandolo con acqua tramite un panno o con le mani su tutto il corpo, specialmente sul collo, sotto la testa e sull'addome e farlo visitare subito da un medico veterinario".





La passeggiata

Con il caldo torrido è bene non portare in passeggiata il cane nelle ore più calde della giornata. La scelta dev’essere fatta tra le prime ore del mattino o quelle serali, quando cioè, la temperatura è più consona. Altro fattore importante è che in passeggiata dobbiamo portare un scorta d’acqua. Anche il cane deve restare sempre idratato. "Anche la scelta del luogo è importante”, dichiara ancora Giorgio Briganti “è preferibile, per esempio, un prato rispetto a un asfalto soleggiato o ad altre superfici particolarmente calde che possono provocare scottature ai polpastrelli dei nostri piccoli amici".





La crema solare

Tra le raccomandazioni per evitare scottature agli animali se di pelo bianco, c’è quella di proteggere le estremità bianche e le punte delle orecchie con una crema solare ad alta protezione.





In casa e fuori

Altra raccomandazione è quella di riservare al nostro animale, cane o gatto che sia, un angolo fresco, accessibile e areato per proteggersi dal caldo, in casa e se invece, è abituato a stare all'aperto, "deve avere a disposizione un luogo in cui riposarsi all'ombra e una ciotola di acqua fresca. Infine, ricordiamo di non lasciare mai l’animale chiuso in auto, anche se per poco tempo, anche all’ombra e con i finestrini abbassati perché la temperatura all'interno dell'abitacolo dell'auto può raggiungere livelli molto alti durante una giornata calda, provocando gravi rischi per la salute di cani e gatti.