Calciomercato, Morata a un passo dal Milan, sondaggio del PSG per Osimhen, Southgate lascia l'Inghilterra

MERCATO ITALIANO

Il Milan è a un passo da Alvaro Morata. Il board rossonero era a Madrid per firmare i documenti per il passaggio dell'attaccante dell'Atletico ai Rossoneri. Il Diavolo ha attivato la clausola rescissoria di 13 milioni di euro ed è pronto a regalare a Fonseca il tanto agognato attaccante visto che l'obiettivo principale, Zirkzee, è passato al Manchester United. Morata si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore e poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan per 4 anni. Lo spagnolo neo campione d'Europa, però, non sarà il solo acquisto in attacco che farà la dirigenza del Diavolo. Infatti, si parla insistentemente di contatti con il Borussia Dortmund per Fullkrug e di una lista che comprende, tra gli altri, Pavlovic, Fofana e Tammy Abraham della Roma. A Napoli, invece, sirene parigine per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano sarebbe pronto a lasciare il club partenopeo per andare al Paris Saint Germain, ma i francesi devono prima cedere una punta dato che il reparto offensivo è molto affollato con Kolo Muani e Goncalo Ramos. Qualora Osimhen dovesse partire, il Napoli virerebbe su Romelu Lukaku. Il belga è un pupillo di Antonio Conte che lo ha avuto all'Inter e con il quale ha vinto uno scudetto in nerazzurro. Movimenti in entrata e uscita anche all'Atalanta. Sulemana ha svolto le visite mediche con il club di Percassi, al Cagliari vanno 7/8 milioni di euro più Piccoli e Adopo. Sempre in direzione Sardegna, ma non incluso nell'operazione, Zortea. In casa Lazio sfuma Mason Greenwood. L'attaccante del Manchester United è vicinissimo all'Olympque Marsiglia di Roberto De Zerbi.