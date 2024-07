Kamala Harris e gli altri, i sei papabili candidati alla Presidenza degli Stati Uniti d'America

Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa presidenziale, sostenendo Kamala Harris e aprendo così la strada alla nomina di un nuovo vicepresidente. Tra i candidati più probabili ci sono almeno sei persone, tra cui la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer e il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg.





ROY COOPER, GOVERNATORE DELLA CAROLINA DEL NORD

Governatore della Carolina del Nord, Cooper è un moderato capace di navigare nel complesso panorama politico del suo stato, riuscendo a ottenere numerosi successi bipartisan. Ha collaborato con i repubblicani per espandere il Medicaid, il programma di assistenza sanitaria per le persone a basso reddito.





JOSH SHAPIRO, GOVERNATORE DELLA PENNSYLVANIA

Governatore della Pennsylvania, eletto nel 2022, Shapiro è spesso visto come un potenziale primo presidente ebreo degli Stati Uniti. Con i suoi 51 anni, potrebbe rappresentare un contrasto all'età avanzata di Donald Trump. Non ha mai ricoperto incarichi di alto profilo nel governo, ma data la scelta di Trump di J.D. Vance, questo potrebbe non essere un problema significativo.





GRETCHEN WHITMER, GOVERNATRICE DEL MICHIGAN

Attualmente al suo secondo mandato come governatrice del Michigan, Whitmer gode di grande popolarità nel Midwest e ha ambizioni politiche dichiarate. Ha detto al New York Times che nel 2028 vorrebbe vedere un presidente della Generazione X alla Casa Bianca, senza però indicare esplicitamente se stessa. Durante la pandemia, è diventata una figura di spicco per le sue rigide misure anti-COVID, che l'hanno resa bersaglio di un tentativo di rapimento da parte di un gruppo armato di estrema destra.