Tennis, Jannik Sinner da forfait, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024

IL RITIRO DI SINNER





A poche ore dall'inizio ufficiale, l'Italia perde uno dei suoi principali talenti per le Olimpiadi. Jannik Sinner, che aveva posticipato la partenza a causa di uno stato febbrile, ha annunciato il ritiro a causa di una grave tonsillite. "Sono triste di comunicarvi che non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra, ho iniziato a sentirmi male. Ho passato un paio di giorni a riposo e durante la visita medica mi è stata diagnosticata una tonsillite. Il medico mi ha fortemente sconsigliato di giocare - ha scritto sui social il tennista numero 1 al mondo -. Perdere i Giochi è una grandissima delusione, era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l'ora di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia". Al suo posto nel tabellone principale ci sarà Andrea Vavassori. Il termine ultimo per l'iscrizione dei tennisti scadeva l'8 luglio, quindi Sinner può essere sostituito solo da un tennista già facente parte del contingente azzurro. Il rapporto di Sinner con le Olimpiadi non è mai stato fortunato. Anche a Tokyo 2020 il campione altoatesino aveva dato forfait, ma quella volta non per problemi fisici. La decisione, sebbene dolorosa, era stata presa per concentrarsi sulla propria crescita in un periodo in cui non stava giocando il suo miglior tennis. Una scelta che si è rivelata saggia, considerando che tre anni dopo Jannik è diventato numero 1 al mondo e ha vinto gli Australian Open a inizio anno. Questa volta, invece, è la tonsillite a fermarlo, causando delusione nell'intero movimento olimpico che sperava in una medaglia da Sinner. A questo punto, si potrà riparlarne tra quattro anni, a Los Angeles 2028. Ma il colpo per tutti gli appassionati è stato duro e non sarà facile da superare. Il forfait di Sinner rappresenta una perdita significativa per la squadra italiana, che contava sul suo talento per portare a casa un risultato importante. Il tennista, che ha dimostrato un'eccezionale crescita e successo negli ultimi anni, era uno degli atleti più attesi e la sua assenza sarà certamente sentita. La speranza è che possa riprendersi rapidamente e tornare presto in campo, pronto a raggiungere nuovi traguardi.