Croazia, un uomo entra in una casa di riposo e uccide cinque persone tra cui la madre

L'ATTACCO ALLA CASA DI RIPOSO





È accaduto in una casa di riposo a Daruvar, a circa 130 km da Zagabria, dove un uomo ha aperto il fuoco all'interno della struttura. Il responsabile, inizialmente riuscito a scappare, è stato successivamente catturato e arrestato dalla polizia locale. L'attacco ha provocato la morte di almeno cinque persone nella casa di riposo della Croazia orientale. La televisione di Stato ha confermato l'accaduto, riportando che un uomo armato è entrato nella struttura vicino a Zagabria e ha sparato sui presenti. L'assalitore è riuscito a fuggire, ma è stato rapidamente catturato dalle forze dell'ordine, che al momento non hanno fornito ulteriori dettagli. Oltre alle vittime, ci sono anche almeno otto feriti. Le prime indagini suggeriscono che l'assalitore, un veterano della guerra degli anni Novanta e agente della polizia militare in pensione, nato nel 1973, abbia ucciso sua madre e che le altre quattro vittime siano residenti e dipendenti della casa di riposo. Inoltre, il killer era già noto alla polizia per comportamenti violenti, di solito in stato di ubriachezza. Secondo i media croati, l'aggressore è stato arrestato in un bar poco distante dalla struttura.