F1, le due Ferrari volano nelle libere di Las Vegas, con Leclerc davanti a tutti

Due Ferrari davanti a tutti al termine delle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti a Las Vegas. Charles Leclerc chiude in testa la seconda maxi sessione di prove libere, 90 minuti, dopo il problema tombino che ha visto coinvolto il suo compagno di squadra e la conseguente cancellazione delle prime prove. Il monegasco ha chiuso con il crono di 1.35.265, davanti proprio a Carlos Sainz, a cinque decimi di distanza. Terza l'Aston Martin di Fernando Alonso in 1.35.793, e quarta la Red Bull di Sergio Perez, seguita dall'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Sesto tempo per l'altra Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, a quasi un secondo da Leclerc. A chiudere la top ten c'è Hulkenberg settimo con la Haas, seguito da Stroll con l'Aston Martin, Hamilton su Mercedes e Albon su Williams, decimo. Ottima prestazione dunque per le Ferrari, che però vedranno la vettura di Sainz penalizzata per la gara di domenica. Lo spagnolo dovrà scontare, infatti, una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza di domenica a causa del cambio di batteria in conseguenza dell'impatto tra la sua monoposto e un tombino sul rettilineo che porta al traguardo del circuito americano. Nonostante il particolare incidente, secondo la Fia deve comunque essere applicato il regolamento che, per il cambio batteria, prevede proprio questo tipo di penalità.