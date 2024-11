F1, George Russell vince il Gp d'Austria davanti a Piastri e Sainz

George Russell su Mercedes ha vinto il Gp d'Austria di F1. Il pilota britannico ha preceduto l'australiano Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Carlos Sainz, terzo, con la Ferrari. Quarto Lewis Hamilton della Mercedes e quinto al traguardo Max Verstappen, protagonista di un duello per il primo posto con la Mclaren di Lando Norris che li ha portati al contatto, costringendo l'olandese a cambiare una gomma e il britannico al ritiro. Sesto posto per il tedesco della Haas Nico Hulkenberg che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e il compagno di squadra Kevin Magnussen. A completare la top ten Daniel Ricciardo su Racing Bulls e Pierre Gasly su Alpine. Undicesimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, penalizzato da un contatto al via con Piastri. Il momento decisivo della gara arriva al 64° giro con l'incidente tra i primi due in classifica, Max Verstappen e Lando Norris. Il pilota della McLaren prova un sorpasso all'esterno sul pilota della Red Bull, l'olandese chiude lo spazio costringendo Norris a impattare con la ruota posteriore destra della Red Bull. Entrambe le macchine danneggiate con i piloti che rientrano ai box. Per Norris la gara finisce lì, mentre Verstappen chiude al 5° posto, nonostante 10" di penalità, alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton. Settimana prossima il gran premio d'Inghilterra, a Silverstone.