MotoGp, Pecco Bagnaia vince anche sul bagnato in Thailandia e arriva davanti Jorge Martin

NUVOLA ROSSA VINCE IN THAILANDIA

Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio della Thailandia, diciottesima prova del campionato MotoGP, accorciando la distanza in classifica generale da Jorge Martin a soli 17 punti, mentre restano solo due gare al termine della stagione. La corsa, disputata sotto una pioggia battente che ha reso insidioso il circuito del Chang International, si è rivelata impegnativa sin dallo spegnimento dei semafori. Bagnaia non è partito al meglio e ha dovuto inseguire Martin, prendendo il comando della gara dopo un errore dello spagnolo al quarto giro. Approfitta della situazione anche Marc Marquez, che però, poco dopo metà gara, scivola e cede il secondo posto al connazionale Martin, mentre Pedro Acosta si piazza terzo.





LA RISALITA IN CLASSIFICA

Per Bagnaia è stata una vittoria strategica e importante, che gli consente di rosicchiare punti preziosi su Martin nella corsa al titolo. A Buriram, in una gara resa particolarmente complessa dalle condizioni climatiche, l’italiano dimostra un’ottima gestione della gara e manda un chiaro messaggio al rivale spagnolo, che, dal canto suo, preferisce non prendere rischi e opta per una condotta prudente per preservare il vantaggio in classifica generale. L’incidente di Marquez risulta decisivo: lo spagnolo della Honda, che passerà al team ufficiale Ducati la prossima stagione, si trovava tra Bagnaia e Martin, ma la sua caduta ha di fatto regalato quattro punti a Martin, il quale, grazie a questo margine, porta il suo vantaggio da +13 a +17 in classifica.