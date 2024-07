Per la quarta volta la Spagna vince i campionati europei. Nella finale di Berlino battuta l'Inghilterra 2-1. Per gli inglesi è la seconda finale consecutiva persa, dopo quella di tre anni fa a Wembley contro l'Italia. I primi dieci minuti vedono la Spagna dominare , con il primo tiro in porta firmato da Nico Williams, respinto. Poi è Yamal a rendersi pericoloso al 22' con un lancio profondo respinto da Pickford. Pericolosissimo Morata al 42' che coglie un filtrante in area, respinto da Stones. L'inghilterra si fa vedere sul finire del primo tempo con Foden in diagonale sotto porta, bloccato dal portiere spagnoli Simon senza problemi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, senza grandissime emozioni. Ad inizio ripresa la spagna si porta subito in vantaggio, al 47': Yamal dalla destra lancia su Nico Williams che si sinistro insacca in diagonale l' 1-0. Inghilterra tramortita, e due minuti dopo Spagna vicinissima al raddoppio con Dani Olmo ma Pickford non si fa sorprendere. Altri due minuti e Morata si ripresenta da Pickford, lo supera ma è Walker a salvare sulla linea. Al 60' Southgate cambia Kane per Watkins. Al 63' grande occasione per Bellingham che dalla distanza tira un gran sinistro, palla fuori di misura. Al 65' Yamal vicinissimo al raddoppio, con un gran sinistro, ma Pickford ancora una volta salva i suoi. Al 70' Morata lascia il posto ad Oyarzabal, e due minuti dopo l'Inghilterra pareggia: Palmer, appena entrato al posto di Mainoo, con un gran sinistro rasoterra dalla distanza trafigge Simon. La Spagna però non si fa sopraffare dal pareggio, riparte a testa bassa ed è ancora Yamal a sfiorare il gol all'81', ma ancora una volta Pickford salva i suoi. Al minuto 86' Oyarzabal, imbeccato con un perfetto filtrante sul filo del fuorigioco da Cucurella in scivolata trova il gol del 2-1. Con la forza della disperazione l'Inghilterra si riversa in attacco, e al minuto 89 sfiora il pareggio con Rice, ma Dani Olmo salva sulla linea. La Spagna vince Euro 2024, vincendo tutte e 7 le partite disputate. Per l'inghilterra un'altra cocente delusione all'ultimo ostacolo.