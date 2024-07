F1, Lewis Hamilton vince il Gran Premio d'Inghilterra

Il Re è tornato. Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di casa, a Silverstone, e torna alla vittoria in F1 dopo due anni e sette mesi dall'ultima volta, in Arabia Saudita nel 2021. Nono successo sulla pista di casa per Hamilton, record assoluto di vittorie sulla stessa pista, che scavalca Schumacher ad 8. Hamilton diventa anche il primo pilota che vince in 16 stagioni diverse, anche in questo caso sopravanzando Schumacher a 15. Sul podio con il pilota della Mercedes la Red Bull di Max Verstappen, secondo, e la Mclaren di Lando Norris, terzo. Quarta posizione per l'altra Mclaren di Oscar Piastri, quinta la Ferrari di Carlos Sainz, che sigla il giro più veloce, poi Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon e Yuki Tsunoda. Male la Ferrari di Charles Leclerc che termina la gara con un mesto 14esimo posto. Ritiro per il poleman con l'altra Mercedes George Russell e per Pierre Gasly. "Vincere con questo team, la Mercedes, la mia ultima gara a Silverstone è davvero incredibile. Non ho mai mollato, è dura quando non si vince ma è importante continuare a spingere, non pensavo di poter più tornare dove sono oggi e ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre supportato, il mio team, in fabbrica, qui in pista i tifosi". Così Hamilton appena scesa dalla vettura, dopo aver pianto di gioia per tutto il giro d'onore davanti al suo pubblico.