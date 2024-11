"Sembra una cameriera di Catanzaro" polemiche per le parole di Vittorio Feltri

«Una cameriera di Catanzaro: la cosa più bassa che si possa immaginare». Così il direttore del Giornale Vittorio Feltri, in un video pubblicato ieri sul profilo TikTok della testata, descrive l’abbigliamento dell' eurodeputata Ilaria Salis commentando una foto in cui indossa un abito estivo bianco a fiori e della scarpe aperte a zeppa. «Una fotografia sensazionale», commenta Feltri senza celare l’ironia. «Di solito si dice che l’abito non fa il monaco, però fa il cretino», rincara la dose il giornalista bergamasco che non si fa remore a giudicare l’aspetto fisico dell’eurodeputata. «Dal vestito spuntano due belle gambotte robuste, da atleta, ma il resto è inguardabile». Commenti acidi anche per l’attivista, politica, e comandante Carola Rackete, appena eletta all’Europarlamento con il partito di sinistra tedesco Die Linke, sotto il cui vestito, che Feltri definisce «qualcosa che la copre», «spuntano due gambe piene di peli che sembrano quelle di un terzino della Spal. Una cosa spaventosa». Feltri si riferisce poi al «povero negro riccioluto» immortalato assieme alle due eurodeputate e a Mimmo Lucano. Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, pubblicando il video sul suo profilo Instagram ha attaccato il direttore del Giornale: «Vittorio Feltri il vero volto della Padania. Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata. Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani».