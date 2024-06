Moto GP: Splendida doppietta Ducati al Mugello. Bagnaia vince davanti a Bastianini, terzo Martin

Una doppietta italiana spettacolare al Mugello! Bagnaia e Bastianini, rispettivamente primo e secondo al traguardo, hanno regalato una gara incredibile ai tantissimi tifosi della Ducati presenti sul circuito che a fine gara hanno invaso la pista per festeggiare con i loro eroi. La livrea azzurra special edition porta bene quindi al team ufficiale Ducati, Bagnaia nonostante sia partito dalla quinta posizione è riuscito a prendersi la prima posizione in pista già dalla seconda curva resistendo agli attacchi di Martin nel corso della gara. Proprio Martin, secondo per tutta la corsa, ha perso ritmo nei chilometri finali e all'ultima curva ha subito il sorpasso di Bastianini chiudendo quindi al terzo posto. Pecco grazie alla vittoria della Sprint Race ieri e della gara oggi, continua ad accorciare in classifica piloti su Jorge Martin, ora i punti che distanziano i due sono solo 18.





LE PAROLE DI BAGNAIA E BASTIANINI

''E' incredibile, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull'esterno e ha funzionato''. Pecco Bagnaia ha spiegato così la partenza incredibile che l'ha portato a recuperare in poche centinaia di metri cinque posizioni al via del gran premio d'Italia. ''Poi ho iniziato a spingere - ha proseguito -, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore perché spingevo tanto. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico. Adoro questa gente incredibile. Sono contento anche per Enea Basitanini - suo compagno di squadra, giunto oggi secondo - che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, è stato fantastico".

"E' incredibile ottenere un podio dopo un periodo difficile. Qualcosa non andava, ma abbiamo risolto il problema e oggi ho spinto tantissimo, come un bastardo". Queste invece le parole del secondo classificato Enea Bastianini. "Posso essere davvero contento, ho dormito un pochino verso metà gara, ma poi quando Marc mi ha superato ho capito che era il momento di spingere. Dovevo recuperare, all'ultimo giro ho visto che Jorge era davvero vicino e mi sono detto che era possibile anche arrivare secondo. L'ho superato all'ultima curva e sono molto felice, voglio dedicare questa gara al mio cane che è venuto a mancare una settimana fa, era la mia bambina".