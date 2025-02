Cosenza, è morto Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto. Era caduto dall'ultimo piano di casa

E' morto Francesco Occhiuto, il figlio dell'ex sindaco di Cosenza, senatore di Forza Italia Mario Occhiuto e nipote dell’attuale Presidente della Regione Roberto. Il 118, arrivato velocemente sul posto, l’ha trasportato all'ospedale dell’Annunziata, in codice rosso, i medici hanno provato in tutti i modi a tenere in vita il ragazzo dopo l'incidente, ma le ferite riportate erano davvero troppo gravi. Il giovane 30enne ieri sera, è precipitato da una finestra della sua abitazione all'ultimo piano dello stabile di famiglia, a Cosenza. Francesco stava facendo il dottorato di ricerca in psicologia all'università di Parma. Sulla vicenda indaga la squadra Mobile di Cosenza e la pm della procura Mariangela Farro, valuterà ogni aspetto per accertare l'esatta dinamica della tragedia.





LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

"Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari", afferma su X la premier Giorgia Meloni.

"Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica", ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Di fronte alla morte di un giovane si rimane senza parole e c'è solo spazio per la preghiera e le riflessioni. Sono vicina agli amici Mario e Roberto e mi stringo a loro e alle loro famiglie in un forte e commosso abbraccio", aggiunge l'eurodeputata di Forza Italia, Letizia Moratti.

"Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario. In questo tragico momento esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto e alla comunità politica di Forza Italia", scrive sui social il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

"La nostra vicinanza alla famiglia. È un momento difficile, un momento di riflessione. L'evento è annullato ma ormai eravamo qui e ovviamente cogliamo l'occasione per salutare chi si era prodigato per organizzare l'evento e ovviamente per dare anche la nostra solidarietà a chi è stato colpito da questo grave dolore". Lo ha detto Giovanni Donzelli deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale Dipartimento organizzazione del partito, oggi a Cosenza dove, insieme ad Arianna Meloni ed al sottosegretario alla giustizia Delmastro, dovevano partecipare ad un'iniziativa di partito poi annullata.