Semifinale Coppa Italia: il Bologna domina contro l'Empoli e vince 3 a 0

EMPOLI-BOLOGNA 0-3

Il Bologna domina in lungo e in largo nel primo tempo contro l'Empoli e indirizza subito la partita nei canali giusti. La squadra di Italiano parte forte con una pressione alta e spreca una prima occasione al secondo minuto con Orsolini che si mette in proprio e va via sul lato di destra, entra in area e calcia, la palla esce di un soffio. Al 25esimo però l'esterno italiano si fa perdonare: cross in mezzo di Odgaard, Dallinga non la prende ma la palla passa e sul secondo palo si fa trovare pronto proprio Orsolini che con il piattone batte Seghetti. Passano solo sei minuti e il Bologna raddoppia con Dallinga che raccoglie un ottimo passaggio filtrante di Miranda e con l'esterno destro sorprende ancora una volta Seghetti. Empoli praticamente assente nei primi 45 minuti. La squadra di casa prova a scuotersi con qualche cambio ma l'inizio del secondo tempo è disastroso. Passano solo sei minuti e il Bologna segna il gol del 3 a 0: Ndoye taglia bene il campo alle spalle di De Sciglio, arriva sul fondo e mette in mezzo per Dallinga che deve solo appoggiare in porta. L'Empoli prova in qualche modo a reagire ma oltre ad un paio di tiri dalla distanza di Gyasi e Sambia, la porta di Skorupski non è mai stata in pericolo. Il Bologna gestisce il risultato, addormenta la partita e rischia anche di segnare il gol del 4 a 0 ma Cambiaghi viene fermato dal palo. I rossublù ad un passo dalla finale, il match di ritorno al Dall'Ara si giocherà il 24 aprile.