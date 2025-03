Thiago Motta esonerato. La Juventus sceglie Tudor per il finale di stagione

Ora è ufficiale, Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio, al suo posto Igor Tudor, il quale ha firmato un contratto fino a fine stagione, domani il primo allenamento. L'obbiettivo dei bianconeri è dare una scossa alla squadra, con l'obbiettivo di arrivare tra le prime 4 e quindi qualificarsi alla prossima Champions League. Le ultime due sconfitte pesantissime contro Atalanta e Fiorentina hanno rotto un equilibro che vacillava da settimane, probabilmente sia all'interno dello spogliatoio che tra allenatore e società. La Juventus vuole avere più tempo per scegliere bene l'allenatore per la prossima stagione, ecco perché i nomi degli altri candidati (Mancini su tutti) sono sfumati nelle ultime ore. Questo però non esclude la conferma di Tudor anche per la prossima stagione.





IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

La Juventus comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Nel comunicato si legge: "Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della prima squadra maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento".





TUDOR E LA JUVENTUS

Un ex giocatore, amato dal pubblico, con un compito delicato e importante. Come spesso accade nel mondo del calcio, in situazioni di difficoltà le squadre puntano su ex giocatori che conoscono bene l'ambiente. In casa Juventus, Tudor è sicuramente uno di questi. In bianconero sette stagioni (e due scudetti vinti con Lippi), più una fantasma: nel 2006-07, in B, non giocò mai perché infortunato ma si ridusse lo stipendio e restò fino alla promozione. Da allenatore, dopo le esperienze in Croazia, Turchia e all'Udinese, entrò nello staff di Pirlo alla Juventus nel 2020-21 (pagò di tasca sua la clausola per liberarsi dall’Hajduk). E' un allenatore inoltre che è già subentrato su una panchina a stagione in corso. L'anno scorso allenò la Lazio prendendo il posto di Maurizio Sarri e batté proprio la Juventus all'esordio.