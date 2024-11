Moto Gp, a Barcellona Bagnaia vince la Sprint Race e accorcia su Martin. Domani l'ultima gara, decisiva per il Mondiale

Pecco Bagnaia non sbaglia e tiene vive le speranze di vittoria del Motomondiale. A Barcellona il pilota italiano vince la Sprint Race accorciando su Jorge Martin in classifica, ora lo spagnolo è distante 19 punti ad una gara dal termine. Durante la Sprint, Martin era stato bravo in partenza a mettersi subito davanti al suo avversario, Bagnaia però ha risposto immediatamente incrociando la traiettoria dello spagnolo riprendendosi con forza la prima posizione. Il duello è stato disturbato da Enea Bastianini, che ha messo alle strette lo spagnolo, superandolo una prima volta a inizio corsa e risuperandolo all’ultimo giro chiudendo quindi secondo dietro Bagnaia. La resa dei conti tra Pecco e Martin sarà domani alle 14, orario in cui partirà il Gran Premio di Barcellona.





LE PAROLE DI BAGNAIA E MARTIN

"Recuperare 19 punti sarà comunque difficile - è la consapevolezza di Bagnaia - Darò il massimo come ho fatto oggi, poi vada come deve andare. L'importante è che oggi mi sono divertito un sacco e spero che sia lo stesso nella gara lunga. Fino ad ora nel weekend sono sempre stato veloce". "Il piano per domani è partire bene. Stasera mi studierò quello che ha fatto Bastianini al via, perché è stato incredibile". Quanto all'avversario, "Jorge non aveva bisogno di spingere e si è visto. Ancora una volta ha fatto un lavoro fantastico e glielo dobbiamo riconoscere". "Per me è stata una gara normale - ha assicurato invece Martin- Pensavo di stare più avanti, ma ho cominciato a battagliare con Enea ed ho avuto paura di cadere. Poi mi sono reso conto che non avevo il passo di Pecco, lui era uno o due decimi più veloce. Comunque sono contento perché ho avvicinato un po' l'obiettivo".





BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE...

Bagnaia campione del mondo se vince la gara lunga a Barcellona, con Martin che finisce 10° o peggio Bagnaia campione del mondo se finisce 2° nella gara lunga a Barcellona, con Martin 15° o peggio





MARTIN CAMPIONE DEL MONDO SE...