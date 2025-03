MotoGP, Marc Marquez parte col turbo e vince il Gran Premio della Tahilandia

FRATELLI MARQUEZ ALLA RISCOSSA

I fratelli Márquez si confermano protagonisti assoluti nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP, replicando il dominio già mostrato nella Sprint Race. Anche nella gara principale, i due spagnoli occupano le prime due posizioni, con Marc Márquez che trionfa sulla Ducati ufficiale davanti al fratello Alex, in sella alla Ducati del Team Gresini. Il podio si completa con un altro pilota Ducati, Pecco Bagnaia, che chiude terzo, garantendo un podio tutto tricolore alla casa di Borgo Panigale. Subito dietro, Franco Morbidelli, seguito dalla sorprendente Aprilia di Ai Ogura, miglior esordiente della gara, e da Marco Bezzecchi. Giornata da dimenticare per Acosta e Mir, entrambi fuori gara, mentre Fernandez è costretto al ritiro.





LA GARA

La partenza di Marc Márquez è perfetta, permettendogli di prendere subito il comando. Tuttavia, a 19 giri dal termine, il fratello Alex lo supera, in un sorpasso che sembra quasi favorito dallo stesso Marc, probabilmente per gestire un possibile problema di pressione degli pneumatici. Per gran parte della gara, Marc resta incollato alla ruota posteriore del fratello, mantenendo il distacco sotto controllo. A tre tornate dalla fine, però, decide di rompere gli indugi, supera Alex e scappa verso la vittoria, la seconda consecutiva, che gli consente di prendersi la testa della classifica mondiale. Alle loro spalle, Johann Zarco chiude settimo, seguito da Brad Binder, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, che completa la top ten. Per Marc Márquez, questo successo rappresenta la sua 63ª vittoria nella classe regina e il 112º podio in carriera. Inoltre, il risultato segna un momento storico per la MotoGP, con i fratelli Márquez che diventano la prima coppia di fratelli a realizzare una doppietta in questa categoria. Grazie a questo successo, Marc rimane leader della classifica generale, con Alex in seconda posizione e Bagnaia terzo.