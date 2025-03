Coppe europee, ottavi di finale: Roma e Lazio vincono all'ultimo secondo in Europa League, sconfitta in Grecia per la Fiorentina in Conference Photo Credit: agenziafotogramma.it

ROMA-ATHLETIC BILBAO 2-1

La Roma davanti ad un pubblico infuocato porta a casa una vittoria importantissima in casa contro l'Athletic Bilbao. Un trionfo meritato e arrivato all'ultimo secondo. Il primo tempo è terminato senza reti ma i giallorossi hanno avuto due chiare occasioni da gol, la prima con Dovbyk la seconda ancor più clamorosa con Dybala che prende in pieno la traversa. Il secondo tempo inizia in salita per i giallorossi che subiscono gol dopo 5 minuti grazie al colpo di tesa di Inaki Williams. La squadra di Ranieri però reagisce immediatamente e al 56esimo Angelino pareggia i conti su cross di Celik al centro dell'aerea. Il pubblico spinge la squadra verso ad una rimonta possibile ma che sembra sfumare nei minuti finali nonostante l'inferiorità numerica degli spagnoli a causa dell'espulsione di alvarez. Al 93esimo però Saelemaekers serve in area con un passaggio illuminate Shomurodov che si gira in una frazione di secondo e spedisce il pallone all'angolino basso battendo il portiere. La Roma vince 2 a 1, il ritorno giovedì prossimo in spagna





VICTORIA PLZEN-LAZIO 1-2

Vince anche la Lazio 2 a 1 a Plzen, compiendo un vero e proprio miracolo. La squadra di Baroni si porta subito in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Romagnoli al 18esimo. I padroni di casa però non si arrendono e ad inizio secondo tempo pareggiano subito con Durosinmi. L'equilibrio del secondo tempo regge fino al 77esimo, poi la Lazio rimane in dieci per l'espulsione di Rovella dopo un brutto intervento. I biancocelesti in apnea resistono e rimangono addirittura in nove a causa di un altro brutto intervento, questo volta di Gigot, punito anche in questo caso con il rosso diretto. Quando tutto sembra finito, al 98esimo, la Lazio trova le forze per spingersi in attacco e Isaksen con un tiro a giro sotto l'incrocio manda in paradiso la squadra di baroni. Vittoria per 2 a 1, giovedì prossimo il ritorno all'Olimpico.





PANATHINAIKOS-FIORENTINA 3-2

La Fiorentina cade ad Atene. Il Panathinaikos vince 3-2 l'andata degli ottavi di finale della Conference League. Un primo tempo pieno di emozioni, con cinque gol segnati e uno annullato. L'avvio per i viola è choc perché nei primi diciotto minuti i greci segnano due gol. Al 5' padroni di casa subito in vantaggio con Swiderski che da dentro l'area viola trova un pallonetto, che prende di sorpresa Terracciano. Al 18' il portiere della Fiorentina commette un errore sul tiro debole di Djuricic: il numero uno viola non trattiene la palla dentro l'area piccola dove si avventa Maksimovic per il 2-0. La squadra di Palladino reagisce: al 20' Mandragora apre per Gosens, cross del tedesco e colpo di testa di Beltran che batte l'ex portiere viola Dragowski. Una rete che riaccende la Fiorentina che dopo appena tre minuti, al 23', trova il gol del pareggio con Fagioli. Al 44' la Fiorentina riusciva addirittura a compiere il sorpasso con un rimpallo in area che favoriva il tiro di Moreno ma poi il Var annullava la rete per il fuorigioco di Comuzzo. Il secondo tempo inizia come l'avvio di gara, se non peggio per la squadra di Palladino: i greci tornano in vantaggio grazie a Tete al 9': i viola escono male in palleggio, Djuricic serve Tete che dal limite dell'area batte ancora Terracciano. Fiorentina prova a correre ai ripari anche con i cambi ma non riesce ad impensierire la difesa greca. Giovedì prossimo la squadra di Palladino è costretta a ribaltare il risultato per passare ai quarti.