Serie A: l'Inter frena ancora, contro la Fiorentina finisce in parità. Il Como non si ferma più, la Roma aggancia la Juventus

Basta una giocata per decidere una partita combattuta: l’Atalanta supera il Verona di misura e continua a inseguire un posto nelle competizioni europee. A firmare il successo è Zappacosta, autore della rete che vale tre punti pesanti e che consente ai bergamaschi di salire a quota 50 in classifica, restando a ridosso delle posizioni che contano. Per gli scaligeri, invece, la situazione resta complicata, con l’ultimo posto condiviso e poche certezze. La squadra di Palladino prende subito il controllo del gioco, gestendo il possesso e cercando varchi nella difesa avversaria. La prima vera occasione arriva con un colpo di testa ravvicinato, ben neutralizzato dal portiere veneto. Il vantaggio, però, si concretizza poco prima dell’intervallo: Zappacosta si inserisce con i tempi giusti e con un sinistro preciso trova l’angolo, portando avanti i suoi. Nella ripresa l’Atalanta sfiora il raddoppio con una grande opportunità sotto porta che si infrange sulla traversa. Con il passare dei minuti, però, il ritmo cala e i nerazzurri arretrano il baricentro, lasciando spazio alla reazione del Verona. Gli ospiti provano a rimettere in piedi la gara con alcune conclusioni dalla distanza e tentativi ravvicinati, ma manca precisione negli ultimi metri. Nel finale la pressione aumenta, ma la difesa bergamasca resiste con ordine e lucidità. Il triplice fischio certifica una vittoria sofferta ma preziosa per l’Atalanta, che resta pienamente in corsa per l’Europa.

Il Como travolge il Pisa e consolida il quarto posto in classifica. Imatch si sblocca subito per la squadra di Fabregas, col ritorno sul tabellino di Diao: diagonale di sinistro ed è 1-0 dopo sette minuti. Il Pisa prova a reagire con Tramoni ma, alla mezz'ora, il match subisce la sua svolta definitiva col raddoppio e la zampata di Douvikas (30'). Il Como sfiora due volte il tris e lo trova al 48' con Baturina che fulmina Nicolas dal limite. Nei minuti finali il Como ne fa altri due: Alberto Moreno ispira il poker di Nico Paz (75'), Perrone chiude definitivamente sfruttando l'assist del neoentrato Kühn all' 81'. Quinta vittoria consecutiva per il Como, che si porta a +3 sulla Juventus. Pisa sempre ultimo, a quota 18 punti.

BOLOGNA - LAZIO 0-2

La Lazio espugna il campo del Bologna grazie a una doppietta decisiva di Taylor nella seconda frazione. I biancocelesti centrano così la terza vittoria consecutiva e superano proprio i rossoblù in classifica, salendo a 43 punti. La prima parte di gara è caratterizzata da grande equilibrio e poche occasioni limpide. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi con un’iniziativa individuale sulla fascia, ma il portiere del Bologna è attento in uscita. I padroni di casa rispondono con un tentativo ravvicinato neutralizzato dall’estremo difensore laziale, mentre la chance più clamorosa arriva con un tiro dalla distanza che si stampa sull’incrocio dei pali. Nella ripresa la partita si accende. Il Bologna ha l’occasione più grande per passare in vantaggio, ma dagli undici metri Orsolini si fa ipnotizzare dal portiere avversario, che salva i suoi con un intervento decisivo. Da quel momento la Lazio cresce in intensità e trova il gol al 72’: dopo una conclusione deviata, Taylor è il più rapido a intervenire e firma lo 0-1. I rossoblù si scoprono nel tentativo di reagire e concedono spazi. Ne approfitta ancora Taylor, che sfrutta un assist preciso, salta il portiere e deposita in rete il raddoppio. Nel finale il Bologna prova a riaprire il match, sfiorando il gol in pieno recupero, ma la difesa laziale riesce a evitare guai. Tre punti preziosi per la squadra di Sarri, che continua la sua risalita.





ROMA-LECCE 1-0

Allo Stadio Olimpico la Roma supera di misura il Lecce per 1-0 al termine di una gara combattuta e spesso bloccata sul piano tattico. I giallorossi fanno la partita sin dai primi minuti, mantenendo il possesso e cercando varchi nella difesa compatta dei salentini, bravi a chiudersi e a ripartire. Il primo tempo è equilibrato ma con poche occasioni nitide, la Roma era riuscita a portarsi in vantaggio con Pisilli ma il gol è stato annullato per un fuorigioco ad inizio azione. La sfida si decide nella ripresa: Al 57esimo l'azine si sviluppa sulla sinistra, Hermoso riesce a mettere un cross morbido sul secondo palo dove si va trovare pronto Robinio Vaz che di testa spinge in porta un pallone pesantissimo. Primo gol per Vaz con la maglia della Roma. Nel finale il Lecce prova a reagire alzando il baricentro ma non riesce a sfruttare l'unica grande occasione dal gol avuta. Sul finale infatti Hermoso salva un gol sulla linea dopo un il colpo di testa di Pierotti. La Roma aggancia la Juventus al quinto posto e si porta a -3 dal Como quarto.





INTER-FIORENTINA 1-1

L’Inter di Cristian Chivu frena ancora e spreca forse il primo match point scudetto. Dopo la delusione nel derby e il pareggio tra le polemiche contro l'Atalanta, arriva un nuovo pareggio per i nerazzurri. Finisce infatti 1 a 1 al Franchi contro la Fiorentina. Pio Esposito sblocca dopo appena 39 secondi sull'assist perfetto di Barella, poi tantissime occasioni per entrambe, soprattutto nel primo tempo, barella segna il gol del 2 a 0 ma viene annullato per fuorigioco. Kean da due passi non riesce a chiudere in porta su un cross rasoterra di Gudmundsson. Nella ripresa la Fiorentina sembra averne di più sotto l’aspetto fisico e meritatamente raggiunge il pari al 77' con il tap-in vincente di Ndour. Allo scadere l'Inter ha l'occasione per vincere ma De Gea compie una grandissima parata sula girata in area di Esposito. Alla sosta quindi Inter prima a +6 sul Milan e +7 sul Napoli. La viola è a +2 sulla zona retrocessione.