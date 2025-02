Europa League: La Roma batte il Porto all'Olimpico e vola agli ottavi di finale

ROMA-PORTO 3-2

Dopo il disastro delle italiane in Champions, la Roma in Europa League vince e conquista gli ottavi di finale. Porto battuto 3 a 2 all'Olimpico e quindi obbiettivo raggiunto anche in virtù dell'1 a 1 ottenuto nella gara d'andata in Portogallo. Dopo mezz'ora di equilibrio è il Porto a sbloccare il risultato: errore nelle gestione del pallone in fase difensiva della Roma, i portoghesi recuperano palla e dopo una serie di rimpalli in area, Samuel Aghehowa tira fuori dal cilindro una splendida rovesciata infilando il pallone sotto l'incrocio dei pali. I giallorossi però reagiscono e ribaltano tutto in 4 minuti di gioco con il miglior giocatore del match, Paulo Dybala. Il primo gol arriva al 35esimo, l'argentino scambia bene in area con Shomurodov, poi davanti al portiere con un pallonetto delicatissimo fa gol e pareggia i conti. La Roma continua ad attaccare e ribalta il risultato. Pochi minuti più tardi ancora Dybala, si presenta in area di rigore e in mezzo a 3 difensori riesce a calciare il pallone con il sinistro sorprendendo il portiere sul primo palo. Ad inizio secondo tempo il centrocampista del Porto Eustaquio perde la testa e risponde ad una provocazione di Paredes tirandogli un pugno sul petto: Var e rosso diretto, portoghesi in 10. Nonostante questo il Porto ha l'occasione di segnare il gol del 2 a 2: Samuel Aghehowa sfrutta un errore di Ndicka, si ritrova da solo davanti a Svilar ma calcia sul palo. La squadra di Ranieri chiude la partita all'83esimo in contropiede con Pisilli che segna il gol del 3 a 1, nell'ultima azione della partita Rensch fa autogol e fissa il punteggio sul 3 a 2. Agli ottavi i giallorossi incontreranno una tra Lazio e Athletic Bilbao.