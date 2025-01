Hamilton e Ferrari, i numeri del fenomeno sportivo del momento: dai social network agli aspetti economici, quali le conseguenze del trasferimento del pilota britannico?

Che il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari avrebbe fatto parlare a lungo di sé lo si era capito da principio. Fin da quei giorni a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio dello scorso anno, nel frangente in cui il trasferimento stava prendendo forma e si stava concretizzando.

Il 2024 è stato quindi l’anno in cui l’attesa è maturata, e con essa anche la voglia dei tifosi Ferrari di vedere nuovamente in rosso un campione del mondo di Formula 1. Un’attesa che è infine culminata nell’abbraccio metaforico tra Hamilton e i suoi nuovi supporter, in occasione della prima uscita ufficiale dai box a bordo della rossa di Maranello sul circuito di Fiorano, lo scorso 22 gennaio.

Ma quello di Hamilton in Ferrari era un passaggio molto atteso anche sotto un altro aspetto, quello dei social e quello degli introiti economici. E Sir Lewis ha saputo rispettare le attese sotto questi punti di vista. Il resto è tutto da dimostrare in pista.





HAMILTON MATTATORE DEI SOCIAL

Sotto il profilo dei social – con un occhio in particolare a Instagram – è interessante notare come il matrimonio con Ferrari abbia fatto bene a Lewis Hamilton.

Come evidenziato dal portale “Not Just Analytics”, il profilo del sette volte campione del mondo britannico è passato dai 38,5 milioni di followers del 19 gennaio agli oltre 39 milioni del 24 gennaio. Con un balzo, quindi, di circa mezzo milione di seguaci.

Una situazione analoga è quella che è evidenziabile anche sul profilo Instagram della scuderia di Maranello. Qui la crescita è più sensibile, ma comunque ampiamente apprezzabile: nella stessa parentesi di tempo segnalata precedentemente si è passati da 16,95 milioni di followers a oltre 17,3 milioni. Non sarà il mezzo milione di cui sopra, ma stiamo parlando pur sempre di numeri pazzeschi.

A questo uniamoci anche l’iconico scatto del 20 gennaio scorso, che ritraeva Lewis Hamilton in outfit super elegante dinanzi alla casa di Enzo Ferrari e accanto a una Ferrari F40. Un’istantanea che è già entrata nella storia, con i suoi (nel momento in cui scriviamo) 5,5 milioni di like riscossi. Un primato assoluto per quanto concerne un contenuto legato al mondo della F1, e che batte un altro scatto recente (e “in famiglia”): quello di Charles Leclerc sul podio di Monza, con alle spalle la “marea rossa” in festa. Quest’ultimo è fermo a 4,6 milioni di like.