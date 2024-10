MotoGp, Pecco Bagnaia trionfa in Giappone e si avvicina a Jorge Martin in classifica

Francesco Bagnaia si è aggiudica il Gran Premio del Giappone a Motegi, completando un weekend perfetto dopo il successo nella Sprint del sabato. Con la vittoria domenicale, il pilota della Ducati non solo celebra il suo primo trionfo in carriera in Giappone in MotoGP, ma anche l'ottavo successo stagionale, riducendo così il distacco dal leader del campionato, Jorge Martin, a soli dieci punti. Martin, partito dall'11ª posizione in griglia, è stato bravo a risalire e concludere al secondo posto, limitando i danni e mantenendo vivo il duello per il titolo. Al terzo posto si è classificato Marc Marquez, a bordo dell’altra Ducati, riuscendo a difendersi da un’agguerrito Enea Bastianini, che si è piazzato quarto.





IL RIASSUNTO DELLA GARA

Per Pedro Acosta, invece, è stata una giornata da dimenticare. Dopo la caduta nella Sprint mentre era in testa, lo spagnolo è scivolato anche nella gara principale mentre cercava di mantenere il passo di Bagnaia, trovandosi in seconda posizione. Tra le moto non Ducati, la migliore è stata la KTM di Brad Binder, che ha chiuso in sesta posizione, preceduto dall’altra Ducati Prima-Pramac di Franco Morbidelli. La gara ha visto la Ducati dominare, piazzando ben sette moto nelle prime otto posizioni, una prestazione che conferma il momento d’oro della casa italiana. Alla partenza, Bagnaia è riuscito subito a superare Acosta, che il giorno precedente aveva festeggiato la sua prima pole in MotoGP. Ma, come accaduto in Sprint, Acosta ha perso il controllo della moto al terzo giro, accelerando troppo in uscita di curva e finendo nella ghiaia. Sebbene sia riuscito a rimettere in pista la moto, è ripartito in ultima posizione per poi ritirarsi definitivamente. Questo incidente ha favorito Jorge Martin, che dalla 11ª posizione si è lanciato in una rincorsa su Bagnaia, riuscendo a portarsi a meno di un secondo di distacco dall’italiano. Bagnaia, però, è rimasto costante, mantenendo un vantaggio di circa un secondo sullo spagnolo, seguito a distanza da Marquez, a oltre tre secondi.