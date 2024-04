Tananai, Madame e Rose Villain collaborano in "Ho fatto un sogno", canzone celebrativa per l'Inter

“Ho fatto un sogno”

Due giorni fa, 22 aprile, l’Inter ha battuto il Milan nel derby di Milano con un risultato di 2-1, coronando il sogno di vincere lo scudetto di Serie A 2024 e diventando Campione d’Italia. Questo è il ventesimo traguardo per i nero-azzurri e il club ha deciso di festeggiare con un regalo ai tifosi: una canzone per la loro squadra del cuore. E chi può cantare questo nuovo “inno” se non degli interisti d’eccellenza come Tananai, Madame e Rose Villain? I tre hanno da sempre mostrato la loro fede interista ed hanno unito le loro voci per incidere “Ho fatto un sogno”, una vera e propria dichiarazione di amore incondizionato alla FC Internazionale Milano e ai suoi colori. Sempre durante i festeggiamenti, ieri, 23 aprile, è stata rilasciata una versione del coro simbolo dei tifosi interisti “Per la gente che” da Eddy Veerus, componente de “Il Pagante” e già autore di “Noi siamo l’Inter”, contattato direttamente dalla Curva Nord di Milano lo scorso anno.

L’annuncio online

La notizia di un inno celebrativo è stata comunicato oggi, 24 aprile, direttamente sul sito ufficiale della squadra di Inzaghi, dove si trova anche qualche indizio sullo spirito del brano. «Tananai, Madame e Rose Villain hanno raggiunto creativamente l’apice del loro interismo dando alla luce un pezzo dai toni profondi ma freschi, giovani e intensi. Un brano che fa battere il cuore, che parla di un amore viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro, al prossimo traguardo da raggiungere». I tre cantanti hanno poi condiviso ulteriormente la novità attraverso i loro profili Instagram. La canzone è stata prodotta da Eclectic Music Group grazie al lavoro congiunto con Sugar Music e Warner Music Italia. «Incarna perfettamente i valori dell’interismo e si inserisce nel processo di evoluzione del brand Inter conquistato negli ultimi anni, consolidando il legame del Club con la musica e l’amicizia con i talent “Inter Friends”» si legge ancora online.

Un piccolo spoiler

Sui social, ancor prima della notizia ufficiale, era già stata diffusa un’anteprima dove si sente una parte della canzone in uscita; in particolare Madame canta «Inter nazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, brilla per le strade. Scusa mamma stasera non torno da te, c’è Milano che vince nel cuore con te, sotto la Madonnina a tifare per te. Sia da casa che in cima alla luna…». Per ascoltare totalmente il nuovo brano dedicato all’Inter, non ci resta che attendere fino a venerdì.