trigNO a RTL 102.5: “Avere la mia musica in un album tra le mani è un sogno che si avvera. Il percorso ad Amici è stato una bellissima esperienza, ricca di emozioni e di insegnamenti”

trigNo è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, per presentare a il nuovo EP “A un passo da me”, disponibile da oggi. “A un passo da me” fotografa lo stile inconfondibile di trigNO, un cantautorato moderno contaminato da richiami urban, grazie alla sua scrittura profondamente personale e al suo timbro unico. Uno stile che il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare durante il cammino ad Amici, grazie anche ai brani già presentati durante il programma e contenuti nell’EP, come la title track “A un passo da me”, “Maledetta Milano”, “100 sigarette”, e l’ultimo singolo, uscito lo scorso 6 maggio, “D’amore non si muore”. A chiudere la tracklist ci sono l’inedito “Fari spenti” e la live version di “Overdose d’Amore”, l’iconico duetto con Nicolò Filippucci presentato durante la prima puntata del serale di Amici con una performance esplosiva diventata immediatamente virale. trigNO firma così un lavoro maturo in cui spiccano, da un lato, i suoi testi autentici, e dall’altro produzioni e arrangiamenti curati nei minimi dettagli, grazie alle collaborazioni in studio con importanti produttori del panorama musicale italiano tra cui Antonio Filippelli, Sixpm, Dat Boi Dee e CanovA. Un viaggio intimo e sincero in sei tracce attraverso il quale trigNO racconta le fragilità della GenZ, ma anche la determinazione e il bisogno urgente di trovare sé stessi. Ai microfoni di RTL 102.5, trigNO ha raccontato: «Nell’EP ci sono i singoli che sono usciti ad Amici, un inedito, intitolato “Fari spenti”, e la versione live di un duetto che ho fatto con Nicolò di “Overdose d’amore”, che secondo me è riuscita molto bene ed è molto bello perché si sentono sotto gli applausi del pubblico. Sono molto contento e avere la mia musica in un album tra le mani è un sogno che si avvera, mi dà molta soddisfazione».





IL PERCORSO AD AMICI 24

«Sono molto contento, ma frastornato. Devo mettere un attimo apposto i pezzi, però quando ho un attimo di lucidità penso davvero all’esperienza bellissima che è stata, ricca di emozioni e che ti forma in qualche modo. All’inizio mi ha un po’ destabilizzato il fatto che fossimo microfonati e ripresi sempre e non me l’aspettavo. È stato difficile abituarsi a quella situazione, ma poi molli il colpo perché diventa casa e abitudine. Durante il programma mi sono mancate la parte di vita e relazioni umane che avevo fuori e dalle quali attingo quando scrivo. Poi non avevamo molto tempo libero, perché c’è così tanto da fare sulle cover, che alla parte creativa e musicale ci avevo lavorato soprattutto prima di iniziare Amici. Un po’ l’ho sofferta questa cosa, perché prima di entrare scrivevo tutti i giorni. Quando sono tornato a casa, ad Asti, la faccia dei miei genitori e dei miei amici è cambiata in qualche modo, mi guardano in un altro modo e mi fa piacere. Mia madre era molto felice e mi ha detto che gli sembravo finalmente quello di una volta, perché i miei genitori hanno visto alti e bassi, non solo nel percorso di Amici ma anche nella mia vita nei mesi precedenti» ha raccontato il cantante in diretta su RTL 102.5. «Sono grato a Maria De Filippi per tutte le parole che mi ha dedicato, anche perché comunque è molto impegnata e ha mille cose da fare, e trovare il tempo per ognuno di noi, non pensavo fosse possibile e invece lei ce la fa sempre» ha concluso trigNO nel corso di “W l’Italia”.





I LIVE

E in autunno sarà la volta di due concerti evento, prodotti e organizzati da Magellano Concerti e Friends & Partners, che vedranno l’esordio live di trigNO, con gli appuntamenti del 20 novembre a Milano ai Magazzini Generali, e del 26 novembre a Roma a Largo Venue: due occasioni imperdibili per scoprire anche dal vivo l’energia del cantautore. «Prima dei live, il primo giugno sarò al Future Hits Live al Centrale del Foro Italico. Ho molta ansia, anche se ci avevano avvisato che il vincitore di categoria avrebbe partecipato» ha rivelato trigNO in diretta su RTL 102.5.