Ponte 25 aprile: 16 milioni di italiani in viaggio nonostante il calo delle temperature, bollino rosso per il traffico

La più classica delle sequenze turistiche , il ponte del 25 aprile rispolvera tutto l’appeal e contagia 16 milioni di italiani che passeranno questo lungo fine settimana in viaggio, con la prospettiva di allungarsi fino al primo maggio. Le stime sono di Confcommercio. E va detto neppure le condizioni meteo che assomigliano all’autunno più che alla primavera scoraggiano le partenze previste. Nelle prossime ore al Sud le temperature caleranno di almeno 10 gradi, spiegano gli esperti e le precipitazioni bagneranno in modo diffuso le regioni centrali, il Nord-Est in particolare l'Emilia Romagna ed il Sud tirrenico. Ma la tendenza è quella di un graduale rialzo delle massime che porterà il Sud verso la primavera mentre al Nord ovest ci sarà ancora maltempo Quanto alle mete se le città d'arte e il mare fanno il pienone, restano molto appetibili le offerte anche turismo open air e turismo lento. La voglia di vacanza fa superare anche il caro prezzi, più volte denunciato dalle associazioni di consumatori. Secondo l'Enit che calcola quasi 300mila viaggiatori aeroportuali nelle due settimane dei Ponti, l’allarme tariffe è da ridimensionare: l'Italia sarebbe più competitiva di vari Paesi concorrenti di solito ritenuti low cost come Grecia e Slovenia. Ovviamente i viaggi di primavera avranno un riflesso sul traffico che sarà da bollino rosso in queste ore per le partenze e i pomeriggi di domenica 28 aprile e del primo maggio, per i rientri, specialmente in direzione di grandi città d'arte e le località balneari. Per questo l'Anas ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56% del totale, con l'obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Sui restanti 459 cantieri inamovibili la società ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa oggi, domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio dalle 9 alle 22. Anche in vista del controesodo nella giornata di domenica 5 maggio il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 22.