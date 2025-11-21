Arriva il freddo sull'Italia. Neve anche a bassa quota al Nord, bus scivola verso una scarpata nella Bergamasca

Il cambio di stagione non si può più rimandare: il freddo è ufficialmente arrivato sulle regioni italiane, con temperature in calo, ovunque, fino a 6-8 gradi rispetto alla media del periodo. Un gelo che durerà almeno fino a lunedì, a causa di un vortice d'aria proveniente dalla Norvegia. Ed ecco allora spuntare la neve anche a bassa quota, non senza disagi.





PAURA PER IL BUS

È il caso ad esempio di Bergamo, dove i fiocchi sono caduti, abbondanti, anche in pianura, creando disagi alla circolazione ferroviaria, con. In provincia, invece, paura, fermandosi sulla soglia di una scarpata, inclinandosi. Non si segnalano feriti ma i Vigili del Fuoco non sono ancora riusciti a rimuovere il mezzo. "" ha scritto il sindaco di Serina Michele Villarboito. Invito alla prudenza, per gli automobilisti, che è arrivato anche in Valtellina e Valchiavenna, dove si registrano diversi. Imbiancata anche la Toscana, nella zona montuosa tra Arezzo e Pistoia.





MALTEMPO AL SUD

Allerta maltempo invece sul Centro Sud. Occhi puntati in particolare sulla Sicilia, dove il livello è arancione. Danni si registrano aha abbattuto un pannello stradale e ha provocato il crollo del muro di cinta di un giardino, con i mattoni che hanno colpito alcune auto. Allerta gialla, invece, in altre sei regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise e Puglia.