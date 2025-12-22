Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

Valentina Iannicelli

22 dicembre 2025, ore 17:47

Il traguardo dei 50 milioni è un momento storico per ADR. L’Aeroporto si arricchisce con una nuova istallazione nel terminal 1: ‘Apparato circolatorio, sei cuori e un battito’ dello scultore Jago

UN’OPERA IN MOVIMENTO 

Sei cuori nel cuore dell’aeroporto di Roma. L’apparato circolatorio è il progetto espositivo che é stato presentato oggi nel terminal 1 di Fiumicino. Una teca che conserva ed espone 6 momenti del battito cardiaco, un opera dello scultore Jago, che mette in movimento un oggetto in ceramica, in diversi piani sequenza. L’artista, all’anagrafe Jacopo Cardillo, racconta ai nostri microfoni che la scelta dell’organo da esporre è legata a un momento particolare della salute del papà, che è stato sublimato in un ragionamento che coinvolgeva l’aspetto meccanico di atrii e ventricoli, con il rumore sordo del battito che si diffonde nell’area circostante. Il tutto avviene mentre l’aeroporto festeggia un record storico raggiunto prima del Natale: il passaggio di oltre 50 milioni di viaggiatori attraverso lo scalo. 


LA SODDISFAZIONE DELL’AD

L’amministratore Delegato di ADR Marco Troncone ha commentato l’evento storico. “Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale. - ha detto l’ingegner Troncone- I numeri confermano quindi il ruolo che questo aeroporto stellato è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana. Questo record rappresenta un ulteriore drivernell’implementazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile,progetto strategico pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni, in linea con le sfide ambientali e industriali che attendono il settore”. Il tutto mentre miglia di viaggiatori si fermano incuriositi ad osservare i cuori rossi di ceramica.

Argomenti

ADR
Aeroporto
Fiumicino

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Ucraina, l'Ue conferma le sanzioni alla Russia, dopo i negoziati di Miami. Attentato a Mosca, si sospetta la mano di Kiev

    Ucraina, l'Ue conferma le sanzioni alla Russia, dopo i negoziati di Miami. Attentato a Mosca, si sospetta la mano di Kiev

  • Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

    Accordi di pace complessi per l'Ucraina. Il NYT svela il piano di sicurezza. Le pressioni americane sugli asset russi

  • Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

    Guerra in Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev

  • La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

    La strage in Australia, gli attentatori si erano radicalizzati. Ahmed, un eroe per caso

  • Ucraina, Trump chiede a Zelensky la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

    Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

  • Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

    Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a Brera. Ventisette indagati

  • La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

    La giornata romana del presidente Zelensky. L'incontro con il Papa e con la premier Meloni

  • Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

    Censis, un terzo degli italiani preferisce le autocrazie. Famiglie più povere rispetto al 2007. Il sesso l'unico antidoto

  • Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

    Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

  • Mogherini Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

    Mogherini, Sannino e Zegretti rimessi in libertà. L'Europa trema dopo il nuovo caso di corruzione

Matteo Salvini a RTL 102.5: “Parole di Tusk sull’Ucraina? Inammissibili”

Matteo Salvini a RTL 102.5: “Parole di Tusk sull’Ucraina? Inammissibili”

Open Arms: “Dopo le politiche potrei assolutamente tornare a fare il Ministro dell’interno”

Manovra: scontro nella maggioranza sulla stretta sulle pensioni, in campo la premier, "Correggeremo"

Manovra: scontro nella maggioranza sulla stretta sulle pensioni, in campo la premier, "Correggeremo"

La Lega ha proposto un nuovo emendamento per rimediare ai contenuti riguardo al riscatto della laurea e la stretta sulle finestre prima di poter andare in pensione. Opposizioni all'attacco

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a “Case Connesse”

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a “Case Connesse”

Dal 24 al 26 dicembre, RTL 102.5 e Radio Zeta celebreranno le feste natalizie insieme alla loro grande community