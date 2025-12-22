Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori

UN’OPERA IN MOVIMENTO

Sei cuori nel cuore dell’aeroporto di Roma. L’apparato circolatorio è il progetto espositivo che é stato presentato oggi nel terminal 1 di Fiumicino. Una teca che conserva ed espone 6 momenti del battito cardiaco, un opera dello scultore Jago, che mette in movimento un oggetto in ceramica, in diversi piani sequenza. L’artista, all’anagrafe Jacopo Cardillo, racconta ai nostri microfoni che la scelta dell’organo da esporre è legata a un momento particolare della salute del papà, che è stato sublimato in un ragionamento che coinvolgeva l’aspetto meccanico di atrii e ventricoli, con il rumore sordo del battito che si diffonde nell’area circostante. Il tutto avviene mentre l’aeroporto festeggia un record storico raggiunto prima del Natale: il passaggio di oltre 50 milioni di viaggiatori attraverso lo scalo.





LA SODDISFAZIONE DELL’AD

L’amministratore Delegato di ADR Marco Troncone ha commentato l’evento storico. “Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale. - ha detto l’ingegner Troncone- I numeri confermano quindi il ruolo che questo aeroporto stellato è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la sua connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana. Questo record rappresenta un ulteriore drivernell’implementazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile,progetto strategico pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni, in linea con le sfide ambientali e industriali che attendono il settore”. Il tutto mentre miglia di viaggiatori si fermano incuriositi ad osservare i cuori rossi di ceramica.