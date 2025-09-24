Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale” Photo Credit: ANSA/Fabio Cimaglia

Redazione Web

24 settembre 2025, ore 11:00

Il deputato Arturo Scotto (Pd), a bordo della Flotilla verso Gaza, interviene a RTL 102.5

Il deputato Arturo Scotto (Pd), a bordo della Flotilla verso Gaza, interviene a RTL 102.5, nel corso di “Non Stop News”, con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro, Giusi Legrenzi e Ludovica Marafini.


LA SITUAZIONE ATTUALE

«La situazione è questa: stanotte, come le altre notti da due giorni, si avvistano droni e ci sono venuti a trovare con intenzioni meno gentili e pacifiche. Intorno a mezzanotte, hanno iniziato a sganciare bombe sonore, chiamati flash-bang, e sono dei petardi che fanno dei boati molto forti e che hanno colpito le imbarcazioni, danneggiando alcune vele. Sono circa 11 le imbarcazioni colpite. C’è stato anche qualche gas urticante e, allo stesso tempo, delle perturbazioni alle comunicazioni. Non ce lo aspettavamo. Questo comporta che alcune vele sono state danneggiate, ma continueremo ad andare avanti. I motori non sono stati danneggiati per fortuna. Tuttavia, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un avvertimento, in acque internazionali, e chiaramente ci troviamo di fronte a qualcosa di non comprensibile, perché siamo ancora a Creta, a poco meno della metà del viaggio. Non sono droni che partono da Israele, significa che sono droni che partono da qualche altra parte e chiediamo una spiegazione e come sia possibile».


“ARRIVEREMO COMUNQUE A GAZA”

«Ovviamente siamo molto agitati, è stata una notte movimentata. Per fortuna, abbiamo un capitano esperto, che ci ha tranquillizzato e ovviamente abbiamo passato una notte diversa dalle altre. Io mi aspetto che i governi chiedano a Israele di fermarsi. Tajani lo ha fatto nelle scorse ore e va bene, noi chiediamo che il governo italiano e gli altri governi europei dicano chiaramente che questo blocco navale è legale e che devono aprire un corridoio».


Arturo Scotto
Flotilla
Gaza

