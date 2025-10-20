Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio

PREMIAZIONE ALLO STADIO OLIMPICO

Una bella mattinata di calcio nella sala conferenze dello stadio Olimpico di Roma. E’ andata in scena la cerimonia di premiazione del premio “Manlio Scopigno-Felice Pulici”. Siamo arrivati alla trentatreesima edizione di un appuntamento diventato ormai tradizione. Il premio è intitolato a Manlio Scopigno: fu l’allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello storico scudetto del 1970, con Gigi Riva in campo; ma fu anche arguto giornalista e scrittore, colto ironico e non banale; era soprannominato “il filosofo”. Da qualche tempo il premio è intitolato anche a Felice Pulici, storico portiere della Lazio che vinse lo scudetto nel 1974. Questo premio nasce a Rieti, la città di Scopigno. E non potrebbe esistere senza l’infaticabile lavoro di Fabrizio Formichetti, presidente dell’ASD Scopigno Cup e grande organizzatore dell’evento.

I PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Presidente della giuria è stato Gianni Letta. Presentatori della cerimonia sono stati il radiocronista Francesco Repice e la giornalista Eleonora Rossi. I premi si riferiscono alla stagione 2024/25. Per la prima volta è stato lanciato uno sguardo anche oltre i confini italiani, regalando alla manifestazione un profilo più internazionale. Alcuni dei vincitori, come per esempio Antonio Conte, non hanno potuto essere presenti all’Olimpico perché impegnati con le rispettive squadre; chi non c’era ha comunque voluto inviare un videomessaggio di saluto e ringraziamento. Ma ecco l’elenco dei premi assegnati:

PREMI ‘MANLIO SCOPIGNO’

- Miglior allenatore di serie A: Antonio CONTE (Ssc Napoli);

- Miglior allenatore di serie B: Filippo INZAGHI (Sc Pisa);

- Miglior allenatore italiano all’estero: Enzo MARESCA (Fc Chelsea);

- Miglior allenatore di calcio femminile serie A: Massimiliano CANZI (Fc Juventus);

- Miglior giocatrice di calcio femminile serie A: Cristiana GIRELLI (Fc Juventus);

- Premio Speciale serie A femminile: Alisha LEHAMANN (Como Women);

- Presidente dell' Anno : Aurelio DE LAURENTIIS ( Ssc Napoili )

- Manager of the Year: Marco DI VAIO (Fc Bologna) – Giampiero AUSILIO (Fc Inter);

- Miglior giocatore serie A: Mateo RETEGUI (Al-Qadisiyya, ex Atalanta) – Scott Mc TOMINAY (Ssc Napoli);

- Miglior giocatore serie B: Francesco Pio ESPOSITO (Fc Inter, ex La Spezia);

- Miglior direttore settore giovanile: Roberto SAMADEN (Atalanta Calcio) – Alberto DE ROSSI (As Roma);

- Miglior allenatore settore giovanile: Samir HANDANOVIC (Fc Inter);

PREMI ‘FELICE PULICI’

- Miglior portiere serie A: Mile SVILAR (As Roma);

- Miglior portiere serie B: Jonathan KLINSMANN (Fc Cesena);

- Miglior portiere serie C: Alessandro PLIZZARI (Venezia Calcio, ex Pescara).

PREMI GIORNALISTICI

E’ importante chi fa sport, ma anche chi lo racconta. E allora tra i premiati allo Scopigno ci sono anche diversi giornalisti, della radio, della tv e della carta stampata. Vincitore della sezione radio è stato Paolo Pacchioni, da ormai trent’anni voce di RTL 102.5. Nella motivazione del premio lo si definisce “brillantissimo radiocronista di RTL 102.5. Nello sport, ma non solo nello sport, Pacchioni è un giornalista completo. Competenza ed equilibrio lo contraddistinguono, unite a un gran ritmo nel corso delle radiocronache”. Tra i giornalisti premiati anche Marco Lollobrigida ( vicedirettore di Rai Sport), Giovanni Scaramuzzino (Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport), Fabrizio Patania (Corriere dello Sport), Maria Luisa Jacobelli (Sport Mediaset), Paolo Di Canio (Sky Sport), Guido D'Ubaldo (presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio).



